AJF Satu Mare: Zece echipe iau startul în Liga a 5-a

La acest sfârșit de săptămână pornește la drum și noul sezon al Ligii a 5-a din cadrul AJF Satu Mare.

La start s-au înscris zece echipe iar ca noutate avem revenirea unei echipe din Poiana Codrului.

Ani la rând echipa locală, Sticla după vechea denumire , a evoluat cu rezultate bune la nivel de fotbal județean fiind chiar campioană în sezonul 1976-1977.

Tot la capitolul reveniri , consemnăm înscrierea în campionat a celor de la Babța.

Diferit merită din plin statutul de echipa ”fair-play” a județului în vreme ce la IL Calcio se va păstra tradiția de echipă a părinților ce-și au ”puștii” legitimați la grupele de copii și juniori ale clubului.

Baftă celor zece echipe înscrise!

Liga a V-a – Sezon 2025/2026

1. Dacia Supur

2. FC Poiana Codrului

3. Diferit SM

4. Voinţa Lazuri 2 Bercu

5. Performanța Viile SM

6. Olimpia Domăneşti

7. Platanul Marna

8. Porumbesti

9. Il Calcio SM

10.Voinţa Babţa

Tur/retur. Playoff / Playout

TUR

Etapa 1 – 6/7 septembrie

Dacia Supur – Voinţa Babţa

Poiana Codrului – Il Calcio SM

Diferit SM – Ugocea Porumbeşti

Voinţa Lazuri II Bercu – Platanul Marna

Viitorul Viile Satu Mare – Olimpia Domăneşti

Etapa 2

Il Calcio SM – Dacia Supur

Ugocea Porumbeşti – Poiana Codrului

Platanul Marna – Diferit SM

Olimpia Domăneşti – Voinţa Lazuri II Bercu

Voinţa Babţa – Viitorul Viile Satu Mare

Etapa 3

Dacia Supur – Ugocea Porumbeşti

Poiana Codrului – Platanul Marna

Diferit SM – Olimpia Domăneşti

Voinţa Lazuri II Bercu – Viitorul Viile Satu Mare

Il Calcio SM – Voinţa Babţa

Etapa 4

Platanul Marna – Dacia Supur

Olimpia Domăneşti – Poiana Codrului

Viitorul Viile Satu Mare – Diferit SM

Voinţa Babţa – Voinţa Lazuri II Bercu

Ugocea Porumbeşti – Il Calcio SM

Etapa 5

Dacia Supur – Olimpia Domăneşti

Poiana Codrului – Viitorul Viile Satu Mare

Diferit SM – Voinţa Lazuri II Bercu

Il Calcio SM – Platanul Marna

Ugocea Porumbeşti – Voinţa Babţa

Etapa 6

Viitorul Viile Satu Mare – Dacia Supur

Voinţa Lazuri II Bercu – Poiana Codrului

Voinţa Babţa – Diferit SM

Olimpia Domăneşti – Il Calcio SM

Platanul Marna – Ugocea Porumbeşti

Etapa 7

Dacia Supur – Voinţa Lazuri II Bercu

Poiana Codrului – Diferit SM

Il Calcio SM – Viitorul Viile Satu Mare

Ugocea Porumbeşti – Olimpia Domăneşti

Platanul Marna – Voinţa Babţa

Etapa 8

Diferit SM – Dacia Supur

Poiana Codrului – Voinţa Babţa

Voinţa Lazuri II Bercu – Il Calcio SM

Viitorul Viile Satu Mare – Ugocea Porumbeşti

Olimpia Domăneşti – Platanul Marna

Etapa 9

Dacia Supur – Poiana Codrului

Il Calcio SM – Diferit SM

Ugocea Porumbeşti – Voinţa Lazuri II Bercu

Platanul Marna – Viitorul Viile Satu Mare

Voinţa Babţa – Olimpia Domăneşti