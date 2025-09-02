AJF Satu Mare: Zece echipe iau startul în Liga a 5-a

La acest sfârșit de săptămână pornește la drum și noul sezon al Ligii a 5-a din cadrul AJF Satu Mare.
La start s-au înscris zece echipe iar ca noutate avem revenirea unei echipe din Poiana Codrului.
Ani la rând echipa locală, Sticla după vechea denumire , a evoluat cu rezultate bune la nivel de fotbal județean fiind chiar campioană în sezonul 1976-1977.
Tot la capitolul reveniri , consemnăm înscrierea în campionat a celor de la Babța.
Diferit merită din plin statutul de echipa ”fair-play” a județului în vreme ce la IL Calcio se va păstra tradiția de echipă a părinților ce-și au ”puștii” legitimați la grupele de copii și juniori ale clubului.
Baftă celor zece echipe înscrise!
Liga a V-a – Sezon 2025/2026
1. Dacia Supur
2. FC Poiana Codrului
3. Diferit SM
4. Voinţa Lazuri 2 Bercu
5. Performanța Viile SM
6. Olimpia Domăneşti
7. Platanul Marna
8. Porumbesti
9. Il Calcio SM
10.Voinţa Babţa
Tur/retur. Playoff / Playout
TUR
Etapa 1 – 6/7 septembrie
Dacia Supur – Voinţa Babţa
Poiana Codrului – Il Calcio SM
Diferit SM – Ugocea Porumbeşti
Voinţa Lazuri II Bercu – Platanul Marna
Viitorul Viile Satu Mare – Olimpia Domăneşti
Etapa 2
Il Calcio SM – Dacia Supur
Ugocea Porumbeşti – Poiana Codrului
Platanul Marna – Diferit SM
Olimpia Domăneşti – Voinţa Lazuri II Bercu
Voinţa Babţa – Viitorul Viile Satu Mare
Etapa 3
Dacia Supur – Ugocea Porumbeşti
Poiana Codrului – Platanul Marna
Diferit SM – Olimpia Domăneşti
Voinţa Lazuri II Bercu – Viitorul Viile Satu Mare
Il Calcio SM – Voinţa Babţa
Etapa 4
Platanul Marna – Dacia Supur
Olimpia Domăneşti – Poiana Codrului
Viitorul Viile Satu Mare – Diferit SM
Voinţa Babţa – Voinţa Lazuri II Bercu
Ugocea Porumbeşti – Il Calcio SM
Etapa 5
Dacia Supur – Olimpia Domăneşti
Poiana Codrului – Viitorul Viile Satu Mare
Diferit SM – Voinţa Lazuri II Bercu
Il Calcio SM – Platanul Marna
Ugocea Porumbeşti – Voinţa Babţa
Etapa 6
Viitorul Viile Satu Mare – Dacia Supur
Voinţa Lazuri II Bercu – Poiana Codrului
Voinţa Babţa – Diferit SM
Olimpia Domăneşti – Il Calcio SM
Platanul Marna – Ugocea Porumbeşti
Etapa 7
Dacia Supur – Voinţa Lazuri II Bercu
Poiana Codrului – Diferit SM
Il Calcio SM – Viitorul Viile Satu Mare
Ugocea Porumbeşti – Olimpia Domăneşti
Platanul Marna – Voinţa Babţa
Etapa 8
Diferit SM – Dacia Supur
Poiana Codrului – Voinţa Babţa
Voinţa Lazuri II Bercu – Il Calcio SM
Viitorul Viile Satu Mare – Ugocea Porumbeşti
Olimpia Domăneşti – Platanul Marna
Etapa 9
Dacia Supur – Poiana Codrului
Il Calcio SM – Diferit SM
Ugocea Porumbeşti – Voinţa Lazuri II Bercu
Platanul Marna – Viitorul Viile Satu Mare
Voinţa Babţa – Olimpia Domăneşti