Bronz pentru spadasina Kurtinecz Júlia la Cupa României

Spadasinele de la CS Satu Mare au început cu dreptul participarea la Cupa României pentru cadeți și juniori, desfășurată la Craiova, obținând o medalie de bronz. Eroina zilei de luni a fost Kurtinecz Júlia, care a ajuns până în semifinale și s-a clasat pe treapta a treia a podiumului.

Tânăra talentată a încheiat faza grupelor cu patru victorii și o înfrângere, ocupând locul 11 pe tabloul principal. După un tur liber, a învins-o pe colega sa de club Maia Farcaș (15–12), apoi a eliminat-o pe Ariana Covaci (LPS Craiova, 15–8). În sferturile de finală a depășit-o într-un duel strâns pe Ilyés Jázmin cu 15–14. În semifinale, însă, a cedat în fața Dianei Crețu (CSM Corona Brașov, 15–11), obținând medalia de bronz.

Sora mai mare, Kurtinecz Johanna, a încheiat pe locul 5, după ce a fost eliminată în sferturi de aceeași Diana Crețu (9–8). Alte rezultate bune pentru echipa sătmăreană au fost: Ilyés Jázmin – locul 6 și Denisa Crișan – locul 7.

Clasări suplimentare pentru sportivele din Satu Mare

Haller Anna – locul 12

Nyisztor Barth Krisztina – locul 20

Tankóczi Fruzsina – locul 21

Maia Farcaș – locul 23

Silaghi Erika – locul 25

Nectaria Zoicaș – locul 32

Mara Mateș – locul 35

Bélteki Emília – locul 44

Succesul a fost posibil și datorită muncii antrenorilor Csiszár Ferenc, Nagy Lehel, Adrian Szilagyi, Adrian Pop și Szabó Rudolf, care au pregătit sportivele pentru competiție.

Cupa României continuă marți cu probele individuale pentru juniori, unde tinerii spadasini sătmăreni speră să obțină noi rezultate frumoase.