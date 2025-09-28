More

    Corvinul și FC Bihor merg ceas! Goluri pentru Luca Tincău și Rodri Hernando!

    Corvinul Hunedoara a rămas singura echipă neînvinsă din liga a 2-a și după disputarea etapei a 8-a. Hunedorenii s-au impus la Câmpulung și conduc clasamentul. Cu sătmăreanul Luca Tincău din nou printre marcatori, FC Bihor s-a impus la Bistrița, 3-1 în fața Gloriei , într-un meci supervizat de președintele AJF Satu Mare, Ștefan Szilagyi în calitate de observator de arbitrii.
    FC Bacău a produs surpriza etapei, 3-0 cu ASA Târgu Mureș iar Poli Iași a urcat pe loc de play off, în premieră, după succesul de sâmbătă.
    Fostul mijlocaș de la CSM Olimpia, Rodri Hernando a înscris și el în victoria celor de la Slatina, 2-0 cu CS Dinamo.
    Urmează marți ultimul meci al etapei, în Ghencea, CSA Steaua cu Sepsi.
    Rezultate:
    Metalul Buzău – CSM Olimpia Satu Mare 0-1
    / C. Zamfir 46
    CSC Dumbrăviţa – CSC Şelimbăr 1-1
    Butnărașu 13 / P. Petrescu 14
    AFC Câmpulung Muscel – Corvinul Hunedoara 0-1
    / Filip Ilie 66
    CS Gloria Bistrița – FC Bihor Oradea 1-3
    Tavares 28 / Stahl 21, 60, Tincău 56,
    FC Voluntari – ACSM Reşiţa 3-2
    Șuteu 4, Babic 69, Guțea 90+3 / Erico da Silva 18, Jerdea 86
    CSM Slatina – CS Dinamo Bucureşti 2-0
    Hernando 23, M. Lupu 52
    CS Afumaţi – Concordia Chiajna 1-2
    M. Ioniță 33/ Neicuțescu 62, Boiciuc 73
    Politehnica Iaşi – CS Tunari 2-0
    Hrib 21, Grindovan 63
    FC Bacău – AFC ASA Târgu Mureş 3-0
    Mitrică 35 – penalti, Mitrică 74, Ciobanu 76
    Ceahlăul Piatra Neamţ – Chindia Târgovişte …………
    Marți, 30 septembrie 2025, ora 17:00
    Steaua Bucureşti – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – tv

    Etapa următoare (4 octombrie):
    CS Tunari – Metalul Buzău
    Concordia Chiajna – Politehnica Iași
    CS Dinamo București – CS Afumați
    ACSM Reșița – CSM Slatina
    FC Bihor Oradea – FC Voluntari
    AFC ASA Târgu Mureș – CS Gloria Bistrița
    Chindia Târgoviște – FC Bacău
    Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – Ceahlăul Piatra Neamț
    Corvinul Hunedoara – Steaua București
    CSC Șelimbăr – AFC Câmpulung Muscel
    CSM Olimpia Satu Mare – CSC Dumbrăvița

