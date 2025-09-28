Corvinul și FC Bihor merg ceas! Goluri pentru Luca Tincău și Rodri Hernando!

Corvinul Hunedoara a rămas singura echipă neînvinsă din liga a 2-a și după disputarea etapei a 8-a. Hunedorenii s-au impus la Câmpulung și conduc clasamentul. Cu sătmăreanul Luca Tincău din nou printre marcatori, FC Bihor s-a impus la Bistrița, 3-1 în fața Gloriei , într-un meci supervizat de președintele AJF Satu Mare, Ștefan Szilagyi în calitate de observator de arbitrii.
FC Bacău a produs surpriza etapei, 3-0 cu ASA Târgu Mureș iar Poli Iași a urcat pe loc de play off, în premieră, după succesul de sâmbătă.
Fostul mijlocaș de la CSM Olimpia, Rodri Hernando a înscris și el în victoria celor de la Slatina, 2-0 cu CS Dinamo.
Urmează marți ultimul meci al etapei, în Ghencea, CSA Steaua cu Sepsi.
Rezultate:
Metalul Buzău – CSM Olimpia Satu Mare 0-1
/ C. Zamfir 46
CSC Dumbrăviţa – CSC Şelimbăr 1-1
Butnărașu 13 / P. Petrescu 14
AFC Câmpulung Muscel – Corvinul Hunedoara 0-1
/ Filip Ilie 66
CS Gloria Bistrița – FC Bihor Oradea 1-3
Tavares 28 / Stahl 21, 60, Tincău 56,
FC Voluntari – ACSM Reşiţa 3-2
Șuteu 4, Babic 69, Guțea 90+3 / Erico da Silva 18, Jerdea 86
CSM Slatina – CS Dinamo Bucureşti 2-0
Hernando 23, M. Lupu 52
CS Afumaţi – Concordia Chiajna 1-2
M. Ioniță 33/ Neicuțescu 62, Boiciuc 73
Politehnica Iaşi – CS Tunari 2-0
Hrib 21, Grindovan 63
FC Bacău – AFC ASA Târgu Mureş 3-0
Mitrică 35 – penalti, Mitrică 74, Ciobanu 76
Ceahlăul Piatra Neamţ – Chindia Târgovişte …………
Marți, 30 septembrie 2025, ora 17:00
Steaua Bucureşti – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – tv
Etapa următoare (4 octombrie):
CS Tunari – Metalul Buzău
Concordia Chiajna – Politehnica Iași
CS Dinamo București – CS Afumați
ACSM Reșița – CSM Slatina
FC Bihor Oradea – FC Voluntari
AFC ASA Târgu Mureș – CS Gloria Bistrița
Chindia Târgoviște – FC Bacău
Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – Ceahlăul Piatra Neamț
Corvinul Hunedoara – Steaua București
CSC Șelimbăr – AFC Câmpulung Muscel
CSM Olimpia Satu Mare – CSC Dumbrăvița