Corvinul și FC Bihor merg ceas! Goluri pentru Luca Tincău și Rodri Hernando!

Corvinul Hunedoara a rămas singura echipă neînvinsă din liga a 2-a și după disputarea etapei a 8-a. Hunedorenii s-au impus la Câmpulung și conduc clasamentul. Cu sătmăreanul Luca Tincău din nou printre marcatori, FC Bihor s-a impus la Bistrița, 3-1 în fața Gloriei , într-un meci supervizat de președintele AJF Satu Mare, Ștefan Szilagyi în calitate de observator de arbitrii.

FC Bacău a produs surpriza etapei, 3-0 cu ASA Târgu Mureș iar Poli Iași a urcat pe loc de play off, în premieră, după succesul de sâmbătă.

Fostul mijlocaș de la CSM Olimpia, Rodri Hernando a înscris și el în victoria celor de la Slatina, 2-0 cu CS Dinamo.

Urmează marți ultimul meci al etapei, în Ghencea, CSA Steaua cu Sepsi.

Rezultate:

Metalul Buzău – CSM Olimpia Satu Mare 0-1

/ C. Zamfir 46

CSC Dumbrăviţa – CSC Şelimbăr 1-1

Butnărașu 13 / P. Petrescu 14

AFC Câmpulung Muscel – Corvinul Hunedoara 0-1

/ Filip Ilie 66

CS Gloria Bistrița – FC Bihor Oradea 1-3

Tavares 28 / Stahl 21, 60, Tincău 56,

FC Voluntari – ACSM Reşiţa 3-2

Șuteu 4, Babic 69, Guțea 90+3 / Erico da Silva 18, Jerdea 86

CSM Slatina – CS Dinamo Bucureşti 2-0

Hernando 23, M. Lupu 52

CS Afumaţi – Concordia Chiajna 1-2

M. Ioniță 33/ Neicuțescu 62, Boiciuc 73

Politehnica Iaşi – CS Tunari 2-0

Hrib 21, Grindovan 63

FC Bacău – AFC ASA Târgu Mureş 3-0

Mitrică 35 – penalti, Mitrică 74, Ciobanu 76

Ceahlăul Piatra Neamţ – Chindia Târgovişte …………

Marți, 30 septembrie 2025, ora 17:00

Steaua Bucureşti – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – tv

Etapa următoare (4 octombrie):

CS Tunari – Metalul Buzău

Concordia Chiajna – Politehnica Iași

CS Dinamo București – CS Afumați

ACSM Reșița – CSM Slatina

FC Bihor Oradea – FC Voluntari

AFC ASA Târgu Mureș – CS Gloria Bistrița

Chindia Târgoviște – FC Bacău

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – Ceahlăul Piatra Neamț

Corvinul Hunedoara – Steaua București

CSC Șelimbăr – AFC Câmpulung Muscel

CSM Olimpia Satu Mare – CSC Dumbrăvița