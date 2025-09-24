Judoka de la CSM Olimpia Satu Mare, patru medalii la Sibiu și pregătiri pentru Cupa Europei

Judoka de la CSM Olimpia Satu Mare, pregătiți de antrenorul Terely Mihály, au avut o evoluție remarcabilă la turneul internațional „Cupa Temerarul” din Sibiu, competiție cu o tradiție de peste 30 de ani. Sportivii sătmăreni s-au întors acasă cu patru medalii: o medalie de aur, una de argint și două de bronz.

La categoria U15, performanța zilei i-a aparținut lui Thiruvadi Alesszia (44 kg), care a cucerit medalia de aur. În finală, tânăra sportivă din Satu Mare și-a luat revanșa în fața adversarei din Târgoviște, cea care o învinsese anterior în finala Campionatului Național U16.

Tot la U15, Dienes Maya (57 kg) și Tóth Zalán (55 kg) au obținut medalii de bronz, confirmând valoarea școlii sătmărene de judo.

La categoria U18, Erin Oros (52 kg) a reușit să ajungă în finală, însă a cedat la limită în fața sportivei din Sibiu și a obținut medalia de argint.

Competiția de la Sibiu a reprezentat un test important pentru judoka sătmăreni, care peste două săptămâni vor participa la o nouă provocare pe plan internațional – etapele de Cupa Europei din Cehia.