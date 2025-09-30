Junioarele II de la CSM Olimpia, învinse la Viitorul Cluj

Echipa de junioare II a CSM Olimpia Satu Mare a debutat în noul sezon al campionatului național, însă a avut parte de un început dificil. Formația sătmăreană, alcătuită în majoritate din jucătoare sub 16 ani, s-a deplasat la Cluj-Napoca, unde a întâlnit o adversară redutabilă, CSS Viitorul Cluj.

Meciul a început promițător pentru sătmărence, primul gol purtând semnătura Robertei Bagaian (0–1). Gazdele au preluat însă rapid inițiativa, iar după scorul de 5–4, diferența a început să crească treptat, clujencele impunându-se categoric.

Rezultatul etapei I – Seria H,

junioare II

CSS Viitorul Cluj – CSM Olimpia Satu Mare 40–19 (17–7)

Marcatoare Olimpia: Sonia Precup (3), Ötvös Barna Vanessa (4), Istvánfi Tímea Dalma (2), Roberta Bagaian (2), Lavinia Andreicuț (4), Adina Elena Ciocotiș (1), Norina Alexandra Bomba (3).

Din lot au mai făcut parte: Elena Costin, Bâlc Henrietta, Patrisia Stanciu, Iulia Cotan, Kovács Viktória Jázmin.

Elevele antrenorului Ciprian Mărieș vor disputa următorul meci pe 5 octombrie, pe teren propriu, împotriva Gloriei Bistrița, un alt adversar de calibru.