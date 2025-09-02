Liga a 2-a : Mijlocașii Viorel Chinde și Cosmin Meșter se despart de CSM Olimpia Satu Mare

Continuă mișcările de trupe la CSM Olimpia după startul modest de sezon în Liga a 2-a.

După despărțirea de antrenorul Alexandru Botoș și instalarea cu puteri depline a cuplului de tehnicieni Bogdan Lobonț-Zoltan Ritli, iată că din această săptămână încep să apară primele modificări și în cadrul lotului de jucători.

Conducerea CSM Olimpia Satu Mare a anunțat marți după amiază că, de comun acord, a reziliat contractele mijlocașilor Viorel Chinde și Cosmin Meșter.

Născut la Baia Mare, în vârstă de 31 de ani, Chinde a sosit la Olimpia în vara anului 2023 și a devenit rapid un jucător de bază al echipei din Liga a 3-a. Prin golurile sale a adus numeroase bucurii suporterilor sătmăreni – cel mai memorabil fiind reușita din returul barajului de promovare la Timișoara, împotriva celor de la SSU Poli, când a marcat golul victoriei (2–1), care a asigurat promovarea în Liga a 2-a.

În vârstă de 23 de ani și născut la Oradea, Meșter a ajuns la club în vara acestui an, bifând două apariții în Liga a 2-a, cu un total de 72 de minute jucate.

”Le mulțumim ambilor fotbaliști pentru activitatea depusă la Olimpia și le dorim mult succes în continuarea carierei lor sportive.” transmit oficialii CSM Olimpia într-un comunicat.

Cosmin Meșter ar putea reveni la SCM Zalău, în vreme ce de serviciile lui Viorel Chinde s-a interesat Minaur Baia Mare.

CSM Olimpia Satu Mare va disputa vineri, de la ora 18:00 (ora României), un meci amical în deplasare, pe terenul formației de primă ligă din Ungaria, Nyíregyházi Spartacus.

Sezonul competițional va continua pe 14 septembrie, cu partida de pe teren propriu împotriva echipei Corvinul Hunedoara.

Schimbări și în staff-ul tehnic

Conducerea CSM Olimpia Satu Mare anunță modificări în cadrul staff-ului tehnic al echipei de fotbal din Liga a 2-a.

Pentru consolidarea activității sportive, începând cu 1 septembrie 2025, pregătirea echipei va fi coordonată de următorul staff tehnic:

• Bogdan Lobonț – director tehnic

• Ritli Zoltán – antrenor principal

• Liviu Ivasuc – antrenor secund

• Szilaghi Ádám – preparator fizic

• Csorvási Tamás – antrenor cu portarii

Cei trei noi specialiști – Liviu Ivasuc, Szilaghi Ádám și Csorvási Tamás – au activat până acum în cadrul Academiei de Fotbal Partium, iar de acum înainte vor contribui la performanțele Olimpiei.

Conducerea clubului adresează mulțumiri membrilor staff-ului tehnic anterior pentru munca lor dedicată. De comun acord, au fost reziliate contractele cu antrenorii secunzi Svarczkopf István și Reszler Zsolt, cu preparatorul fizic Gueye Mansour, precum și cu antrenorul de portari Bogdan Miron.

Svarczkopf, Mansour și Miron au făcut parte din staff-ul care, prin eforturile sale, a contribuit semnificativ la succesul din sezonul trecut, când echipa a reușit promovarea în Liga a 2-a. Totuși cei trei ar putea rămâne la nivelul Academiei Partium unde ar putea prelua echipa U 19 care joacă pentru CSM II Olimpia Satu Mare în Liga a 4-a ELITE.