Liga a 2-a: Transfer confirmat: mijlocașul norvegian Alexander Torvund a semnat cu CSM Olimpia

Conducerea clubului CSM Olimpia Satu Mare a ajuns la un acord cu mijlocașul ofensiv în vârstă de 25 de ani, Torvund Alexander, care a debutat deja sâmbătă în tricoul galben-albastru al echipei din Liga 2.

Contractul, valabil până la finalul sezonului, a fost semnat vineri seara, astfel că fotbalistul a putut fi titular a doua zi, la Sfântu Gheorghe, în meciul cu Sepsi OSK, unde a jucat toate minutele partidei.

Fotbalistul, născut în Norvegia, la Bærum, cu dublă cetățenie maghiaro-norvegiană, s-a format la centrele de juniori ale REAC, MTK și Vasas din Budapesta, iar ulterior a evoluat atât la cluburi de primă ligă din Ungaria, cât și din Norvegia. În sezonul trecut a fost jucătorul celor de la FK Csíkszereda, pentru care a bifat 26 de meciuri în Liga 2. Anterior, a făcut parte și din loturile reprezentativelor de tineret ale Ungariei.

Altfel, CSM Olimpia Satu Mare va juca vineri după amiază un amical în Ungaria cu formația de primă divizie, Spartacus Nyiregyhaza.