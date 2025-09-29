Medalie de bronz pentru Grebur Kevin la Ostrava

Judoka de la CSM Olimpia Satu Mare, Grebur Kevin, și-a încheiat cu succes parcursul la categoria sa de vârstă, cucerind medalia de bronz la Grand Prix-ul de la Ostrava, desfășurat în weekend.

Elevul antrenorului Gergely Attila a concurat în categoria de –66 kilograme, la U16. În primele două runde i-a învins fără emoții pe sportivii cehi Jan Bystriansky și Petr Hrazdil. În turul al treilea a cedat în fața polonezului Jakub Kolodziejskit, fiind astfel trimis pe tabloul de recalificări.

Acolo a trecut mai întâi de cehul Peter Matyas, apoi de slovacul Jakub Ursiny, calificându-se în finala mică. În meciul pentru medalia de bronz l-a învins și pe localnicul Marek Bravansky, urcând astfel pe treapta a treia a podiumului.