Nicio șansă, la Sânmartin, pentru trupa lui Funicello

Lotus Băile Felix continuă parcursul excelent din Liga 3, Seria 8, reușind să obțină a treia victorie consecutivă în doar o săptămână. De această dată, echipa pregătită de Cosmin Bodea s-a impus categoric, scor 4–0, în fața formației Olimpia MCMXXI Satu Mare, într-un meci disputat vineri, pe teren propriu.

Trupa lui Funicello și-a pus mari speranțe în această deplasare mai ales că la mijlocul săptămânii , SC Olimpia MCMXXI reușise să obțină prima victorie a sezonului, 3-0 cu Sticla Turda.

Doar că la Sânmartin istoria ne-a demonstrat că se câștigă greu puncte….

Gazdele au controlat jocul încă din prima repriză. După două ocazii mari ratate de Constantin Trip, în minutele 11 și 20, arbitrul a dictat ,ușor, penalty la un duel între Oliphant și Andrei Cherman. Fratele mai mare, George Cherman, a transformat cu siguranță de la punctul cu var, trimițând în dreapta portarului (1–0).

Lotus a început partea secundă în forță și a decis meciul în doar câteva minute. În minutul 46, Travis Kpegouni a marcat spectaculos, după ce mingea șutată cu exteriorul a lovit bara transversală și a căzut în poartă (2–0).

La scurt timp, fostul dinamovist, Steliano Filip a demonstrat calitatea sa: executând impecabil o lovitură liberă de la 18 metri, a trimis mingea direct în vinclu, fără șanse pentru portarul Recean (3–0).

Golul patru, reușit tot de Filip în minutul 71, a venit după o combinație frumoasă între Sala, Ciurcui, Serediuc și Andrei Cherman, care l-a găsit excelent pe fostul internațional. Acesta a șutat puternic sub transversală din colțul careului mic, stabilind scorul final (4–0).

Partida a evidențiat prestația solidă a tinerilor Andrei Cherman (18 ani), implicat la trei goluri, și Travis Kpegouni (19 ani), aflat la a doua etapă consecutivă cu gol marcat. De asemenea, Steliano Filip a confirmat forma bună, reușind o „dublă” la doar a doua apariție ca titular.

Ce urmează pentru Lotus și Olimpia

Cu acest succes, Lotus Băile Felix își consolidează poziția în fruntea clasamentului. În etapa viitoare, programată sâmbătă, 4 octombrie, bihorenii vor juca în deplasare la Minaur Baia Mare (ora 15:00). Următorul meci acasă este programat pe 10 octombrie, împotriva formației Viitorul Cluj.

De cealaltă parte, SC Olimpia MCMXXI Satu Mare va încerca să se redreseze pe teren propriu, contra formației Sănătatea Cluj, echipă antrenată de Vasile Miriuță.

Caseta tehnică

Lotus Băile Felix – Olimpia MCMXXI Satu Mare 4–0 (1–0)

Marcatori: George Cherman (40, penalty), Travis Kpegouni (46), Steliano Filip (49, 71)

Lotus: Ed. Beke – D. Sala, T. Paublusztig, D. Stan, S. Filip (85′ M. Arsene) – G. Cherman (62′ Yaya Diaby), D. Ciurcui (80′ Al. Nagy) – C. Trip (46′ I. Bere), A. Cherman, T. Kpegouni (62′ T. Serediuc) – R. Tămaș.Antrenor: Cosmin Bodea

Olimpia: D. Recean – Ch. Rahming jr, C. Oros (52′ R. Bodea), A. Ettouati, Al. Mihoc, L. Estan, J. Oliphant (S. Țîntaș), L. Contra (85′ J. Ahming), J. Drummond, T. Meas, C. Cândea (46′ T. Chira).

Antrenor: Akman Evran. Director tehnic: Giuseppe Funicello

Arbitri: Deian Ștefănescu (Lugoj) – Ștefan Patrik Sandu, Raul Teodorescu (ambii Timișoara)

Observatori FRF: Gabriel Bârjac (Zalău), Ionel Poclid (Timișoara)

SERIA 8, etapa 6

Sănătatea Cluj – CS Bihorul Beiuş 1-1

Alexandru Darius Pop (86) / Vlad Degău (73 – penalty)

SCM Zalău – Viitorul Cluj 2-1

Vlad Danale (18), Sergiu Pop (69) / … (73)

Unirea Tăşnad – CSM Sighetu Marmaţiei 1-3

Jonathan Parker (16), Jean Marc Kouadio (37), Remi Emeriau (48)

Crişul Sântandrei – Unirea Dej 1-0

Denis Rusu (82 – penalty)

Sticla Arieşul Turda – Minaur Baia Mare 1-2

Ciprian Dioszegi (54) / Raul Krausz (66, 67)

CLASAMENT

1.Unirea Tășnad – 15p (19-6) – 6

2.Minaur Baia Mare – 15p (16-11) – 6

3.SCM Zalău – 13p (12-7) – 6

4.CSM Sighet – 11p (12-8) – 6

5.Sănătatea Cluj – 9p (10-7) – 6

6.Crisul Sântandrei – 10p (9-6) – 6

7.Lotus Băile Felix – 10p (9-5) – 6

8.Bihorul Beiuș – 7p (6-10) – 6

9.Viitorul Cluj – 6p (4-7) – 6

10.Unirea Dej – 4p (6-8) – 6

11. SC Olimpia MCMXXI Satu Mare – 3p (6-18) – 6

12. Sticla Turda – 0p (3-19) – 6

Etapa viitoare. Vineri, 3 octombrie, 15.00: Unirea Dej -SCM Zalău; Viitorul Cluj – Arieșul Turda. Sâmbătă, 4 octombrie, 15.00: Bihorul Beiuș – Unirea Tășnad; CS Minaur – Băile Felix; SC Olimpia MCMXXI – Sănătatea; CSM Sighet – Crișul Sântandrei.