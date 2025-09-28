Ploaie de goluri la Oașul-Unirea II Tășnad. Victorie la limită pentru revelația Odoreu!

Liga a 4-a ELITE

Spectacol total în cele două partide jucate sâmbătă în etapa a 4-a din Liga 4 Elite: ACS Oașul 1969 Negrești Oaș a reușit prima victorie a sezonului, una categorică, scor 13–1, pe teren propriu, împotriva formației secunde a Unirii Tășnad. Iar la Odoreu, nou promovata Someșul continuă să impresioneze, victorie la limită, 1-0 cu CSM II Olimpia Satu Mare.

Ploaie de goluri în Oaș

Vicecampioana Oașul a profitat din plin de faptul că Unirea II Tășnad nu a putut alinia jucători și de la prima echipă. Cum Unirea Tășnad juca de la aceeași oră, acasă , cu CSM Sighet în liga a 3-a, antrenorul ”satelitului”, Cristi Schnellenperger a avut la dispoziție juniori și jucători de la Decebal. Iar în aceste condiții oșenii s-au distrat și au câștigat cu 13-1, la pauză 6-0.

Prin acest succes, echipa din capitala Țării Oașului urcă pe locul 4 în clasament, cu 4 puncte acumulate după patru etape.

Meci echilibrat la Odoreu

Etapa a programat doar două partide, două confruntări diametral opuse. Dacă la Negrești Oaș a fost spectacol total, la Odoreu duelul a fost extrem de echilibrat. FC Someșul s-a impus cu 1–0 în fața echipei secunde a CSM Olimpia Satu Mare (U19), prin golul marcat de Yohannes Noah Feshave, chiar înainte de pauză.

A fost un joc cu un ritm bun, cu ocazii la ambele porți și cu un portar, Villi Bence care s-a remarcat în partea secundă în fața multinaționalei din Odoreu.

În prima repriză cei de la CSM II Olimpia au irosit ocazii bune, pe contraatac prin Beniamin Dobie și Gabriel Palinkas în vreme ce la gazde tripleta Flores Ruiz- Darius Wallace- Yohannes Noah a fost greu de oprit. Cu acest succes echipa din Odoreu urcă pe podiumul din ELITE.

Alte două meciuri au fost amânate: Victoria Carei – Recolta Păulești și Turul Micula – Talna Orașu Nou.

Liga 4 Elite, Etapa 4

FC Someșul Odoreu – CSM Olimpia II Satu Mare (U19) 1–0 (1–0)

Marcator: Yohannes Noah Feshave (45)

ACS Oașul 1969 Negrești Oaș – Unirea II/Decebal Tășnad 13–1 (6–0)

Marcatori: Rafael Espinoza (3, 5), Vajda Kristofer (15, 21), Emanuel Morar (41, 64, 72, 75), Alexander Karaja (45, 55, 78), Lucian Homorozan (52), Darius Băcanu (86) / Ștefan Stuleanec (81).

Clasament după etapa a 4-a

1. Talna Orașu Nou – 9p

2.Recolta Dorolț – 9p

3.FC Someșul Odoreu – 7p

4. ACS Oașul 1969 Negrești Oaș– 4p

5. CSM Victoria Carei – 4p

6. CSM Olimpia II Satu Mare – 4p

7.ACS Turul Micula – 1p

8.Unirea II Tășnad – 1p