Liga a 2-a: Metalul Buzău- CSM Olimpia Satu Mare, sâmbătă ora 11

Speranțe pentru un rezultat pozitiv

CSM Olimpia Satu Mare are parte de o nouă deplasare dificilă în Liga a II-a, urmând să înfrunte Metalul Buzău, una dintre formațiile solide ale campionatului.

Pentru echipa sătmăreană, duelul de la Buzău vine într-un moment complicat: elevii antrenorilor Bogdan Lobonț și Zoltan Ritli caută să obțină un nou rezultat pozitiv după remiza de sâmbăta trecută de la Cisnădie cu CSC Șelimbăr și să demonstreze că pot ține piept oricărui adversar din liga secundă.

Echipa va porni joi la prânz spre Buzău cu o escală și un antrenament la Miercurea Ciuc. Să sperăm că vor putea fi depășite unele probleme medicale ce au apărut în lot și că staff-ul tehnic va găsi formula câștigătoare prin care CSM Olimpia să obțină primul succes din actualul sezon.

De partea cealaltă, Metalul Buzău vine după o înfrângere în prelungiri la Iași , dar cu rezultate constante pe teren propriu și cu o linie ofensivă în formă. Echipa buzoiană pleacă din postura de favorită, dar nu tratează superficial vizita Olimpiei, conștientă că ardelenii sunt capabili de surprize. Un ușor avantaj pentru gazde și suprafața de joc, un teren sintetic ce nu de puține ori le-a pus probleme vizitatorilor.

Pentru Olimpia, obiectivul principal este să obțină un rezultat pozitiv care să readucă încrederea în vestiar și în rândul suporterilor.

Meciul se anunță unul deschis, cu miză importantă pentru ambele formații: Metalul vizează un succes care să-i apropie de locurile de play off în timp ce Olimpia are nevoie vitală de puncte pentru a se menține în lupta pentru evitarea retrogradării.

Detalii program Etapa a 8-a Liga 2 (sezon 2025/26)

Etapa începe sâmbătă, 27 septembrie de la ora 11:00.

Majoritatea meciurilor (8 din cele 11) sunt programate la ora 11:00.

Un meci special, FC Bacău – AFC ASA Târgu Mureș, este programat la ora 13:00.

Ultimele două meciuri ale etapei sunt programate pentru duminică (28 septembrie) și marți (30 septembrie):

– Duminică, Ceahlăul – Chindia de la ora 12:30

– Marți, Steaua – Sepsi OSK de la ora 17:00

Televizări și transmisii:

• Meciurile Metalul Buzău – CSM Olimpia Satu Mare, CSC Dumbrăvița – CSC Șelimbăr, CS Gloria Bistrița – FC Bihor Oradea, CSM Slatina – CS Dinamo București, CS Afumați – Concordia Chiajna, Politehnica Iași – CS Tunari sunt programate de la 11:00 (dar nu toate sunt televizate).

• AFC Câmpulung Muscel – Corvinul Hunedoara va fi transmis pe FRF.tv.

• FC Voluntari – ACSM Reșița este și el un joc ales pentru televiziune.

• FC Bacău – AFC ASA Târgu Mureș la ora 13:00 este de asemenea listat ca meci televizabil.

• Meciurile de duminică (Ceahlăul – Chindia) și marți (Steaua – Sepsi OSK) vor fi și ele televizate.