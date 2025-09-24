Succes remarcabil pentru luptătorii de la ACS Cetate Ardud-CS Satu Mare, la Arad

În weekend, sportivii de la ACS Cetate Ardud – CS Satu Mare au participat la prestigiosul Turneu Internațional Memorial “Roman Codrean – Teodor Blidar”, desfășurat la Arad. Competiția a reunit peste 25 de cluburi din cinci țări: Ungaria, Serbia, Bulgaria, Republica Moldova și România.

Clubul sătmărean a intrat în concurs cu trei sportivi:

Ținta Matei – categoria 28 kg, locul 7

Utcza Edwin – categoria 38 kg, locul 5

Marosan Nicolas – categoria 110 kg, Under 17, locul 1

Cel mai bun rezultat a fost obținut de Marosan Nicolas, care s-a impus categoric, câștigând toate meciurile la superioritate. Performanța sa a fost răsplătită cu premierea din partea legendarului campion olimpic și mondial Ștefan Rusu.