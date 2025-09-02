SUPERLIGA: Adrian Rus de la Pisa la Craiova!

Fundașul sătmărean Adrian Rus a semnat cu Universitatea Craiova pe un an, deși în urmă cu doar o zi era propus la FCSB. Gigi Becali a dezvăluit că fundașul de națională i-a fost oferit de reprezentanții acestuia, dar a refuzat când a auzit condițiile.

Conform Fanatik.ro, din declarațiile lui Gigi Becali, intermediarul transferului i-a cerut nu mai puțin de 100.000 de euro. Acela a fost momentul în care patronul lui FCSB a sistat orice negociere. Iar Adrian Rus a semnat în mai puțin de 24 de ore de cu Universitatea Craiova.

„Da, știam. De ieri. Probabil, d-aia au și forțat la mine, ca să-l influențeze pe Rotaru”, a declarat Gigi Becali în direct la FANATIK SUPERLIGA, în legătură cu transferul „tricolorului” la rivala din Bănie.

Gigi Becali a mai declarat că știa de negocierile dintre Adrian Rus și Universitatea Craiova încă din momentul în care fundașul i-a fost propus la FCSB. Mai mult, patronul roș-albaștrilor știe și ce sume au fost negociate cu formația din Bănie.

„M-au forțat, ca să mă enerveze. Dar eu am aflat și câți bani i-a cerut lui Rotaru: 50.000 de euro la semnătură, 12.000 pe lună. Mai multe, știam toate detaliile. Probabil o fi ajuns pe la 15, nu știu. Da, un an de contract. Mi-am dat seama că ei vor să forțeze. D-aia am și băgat-o. Mă gândeam că Mirel l-a avut pe Rus la echipa națională, îi plăcea de el. Dar nu mă interesa pe mine Rus.

(n.r. – l-a ajutat pe Rus să ajungă la Craiova?) Tot îl lua, că ei vorbiseră, negociaseră. Numai că au făcut șiretlicul acesta ca să ia mai mulți bani. Dar pe mine nu mă interesa”, a completat patronul de la FCSB.

Ce zice patronul Mihai Rotaru

Patronul oltenilor, Mihai Rotaru afirmă că nu a plătit niciun comision pentru a-l aduce pe Rus în Bănie.

„Discuțiile cu Rus sunt de mai bine de două săptămâni, doar ca am fost nevoiți să așteptăm până ce jucătorul și-a rezolvat problemele cu Pisa. Universitatea Craiova nu a plătit niciun comision vreunui impresar pentru ca Rus nu a venit cu vreunul! Nu s-a pus niciodată problema de a fi deturnat de alte echipe!”, a declarat Mihai Rotaru.

Dinspre jucător indiciile erau că reprezentanții lui Rus ar fi încasat o sumă de bani la transfer, mult mai mică însă decât ce vehiculase patronul FCSB. Acum, Rotaru neagă informația.

Adrian Rus a mai fost dorit la Craiova

Adrian Rus e o dorință mai veche a celor de la Craiova. În ianuarie 2024, au fost discuții între jucător și clubul din Bănie. Atunci, fundașul central a mers sub formă de împrumut de la Pisa la Pafos, în Cipru.

În iulie 2024 a revenit la Pisa, iar în stagiunea trecută a jucat 25 de meciuri în Serie B. În această vară a fost lăsat să plece de formația care a promovat în Serie A. A jucat în total 42 de partide pentru Pisa, club unde a fost legitimat 3 ani.

În Superliga, Rus evoluase anterior numai la Sepsi, pe care a părăsit-o în 2019 ca să semneze în Ungaria, cu Akademia Puskas.

OFICIAL | Bun venit la Știința, Adrian Rus!

”Universitatea Craiova a ajuns astăzi la un acord cu internaționalul român Adrian Rus, iar acesta a semnat un contract valabil pe o perioadă de un an.

Noul fundaș central al Științei a mai evoluat în trecut la echipe precum Pisa, Pafos, FC Fehervar, Sepsi OSK și Balmazujvaros. De asemenea, el a jucat și în 22 de partide pentru Echipa Națională a României.

Succes în familia alb-albastră!” e mesajul transmis pe site-ul oficial al Universității Craiova după realizarea transferului.