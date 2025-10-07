Continuă parcursul perfect pentru LPS Satu Mare, CSM Olimpia Satu Mare și KKS Cămin 1

Handbal junioare III

– Cele trei echipe din județul nostru au punctaj maxim după primele trei runde

După disputarea etapei a treia a Campionatului de Junioare III (Seria N), trei echipe din județul Satu Mare — LPS Satu Mare, CSM Olimpia Satu Mare și KKS Cămin 1 — își păstrează parcursul perfect și conduc clasamentul în această ordine.

Formația LPS Satu Mare a jucat în deplasare la Căpleni, împotriva echipei secunde a Academiei de Sport „Alexandru Csepreghi”, reușind o victorie clară, 29–9. Deși gazdele au deschis scorul și LPS a egalat abia în minutul 5 (1–1), sătmărencele au preluat apoi controlul jocului și s-au impus fără emoții. Printre cele mai bune jucătoare s-au numărat Adelina Ioana Rus (10 goluri) și Iulia Florina Pop (11 goluri).

CSM Olimpia Satu Mare, echipă formată în mare parte din jucătoare din Negrești-Oaș, Turț și Satu Mare, s-a deplasat la Oașul Nou unde a învins formația locală ACS Handbal Inovativ cu scorul de 32–12 (15–7). Cele mai prolifice jucătoare pentru Olimpia au fost Elek Zsófia și Geng Boglárka, fiecare marcând câte șapte goluri.

Și KKS Cămin 1 a continuat seria victoriilor, impunându-se pe teren propriu, la Căpleni, în fața echipei CS Marta Baia Mare, cu scorul de 27–23 (14–11). Deși oaspetele au revenit în partea a doua de la 20–14 la 22–21, echipa gazdă a reușit să închidă meciul în favoarea sa. Menninger Dorka, cu 13 goluri, a fost principala marcatoare a Kézisuli.

În schimb, formația secundă KKS Cămin 2 a pierdut acasă în fața echipei SHCS Orașu Nou 2022, scor 28–35 (16–18), după un meci echilibrat în prima repriză. După această etapă, KKS 2 ocupă locul 5 în clasament, echipa din Țara Oașului se află pe 8, iar ACS Atletik Satu Mare, învinsă la Baia Mare de CS Marta cu 9–26, se situează pe poziția a 9-a.

Etapa a patra a campionatului se va disputa vineri, 11 octombrie, când sunt programate următoarele partide:

Etapa următoare:

KKS Cămin 1 – KKS Cămin 2

ACS Atletik Satu Mare – CS Academia de Sport Alexandru Csepreghi B

LPS Satu Mare – ACS Handbal Inovativ Orașu Nou

CS Marta Baia Mare – CSM Olimpia Satu Mare

KKS 2 Cămin – Orașu Nou 28–35 (16–18)

KKS 2: Csáki Kitti Maria , Tóth Regina, hamvas Emma (2 gól), Pataki Dóra, Bontó Tímea, Lang Hanna Diana, Veres Viktória (1), Barabás Jázmin Maya, Heinrich Adrienn Dzsenifer, Kinczler Hanna, Silimon Panna (2), Eizert Rebeka (5), Pocsai Csenge (11), Heim Heidi, Incze Vivien (4), Koch Hanna (3).

CS Academia Alexandru Csepreghi B –LPS Satu Mare 9–29

LPS: Ștefania Ciac, Ariana Farcău, Natalia Horotan, Adelina Ioana Rus (10), Sofia Ardelean, Mădălina Pleth, Antonia Maria Andronache, Iulia Florina Pop (11), Larisa Gabriela Hodas (1), Alexia Emilia Gatina Stan, Szabó Nikolett-Szofi, Daria Ioana Tarcan (1), Delia Domocos, Sara Maria Șteț (4), Ilinca Maria Petric (2), Mara Bărbulescu.

KKS Cămin –CS Marta Baia Mare 27–23 (14–11)

KKS: Varga Hanna, Fleisz Alexa, Szolomaier Johanna, Menninger Dorka (13), Roszel Emili (2), Török Nóra (1), Tempfli Jázmin (4), Varga Nikolett, Várkúti Blanka, Szeibel Dalma, Farkas Kitty (1), Pop Alexia, Székely Petra, Török Tekla (3), Lebedi Roza Anna (2), Megyeri Csenge Sarolta (1).

CS Academia de Sport Alexandru Csepreghi A –ACS Atletik Satu Mare 26–9 (13–3)

Atletik: Andrea Daria Silaghi, Iulia Mihaela Petric, Kovács Lilla Boglárka (3), Andrea Sofia Mașnița, Erős Lídia (1), Daria Andrea Mondoca, Pesti Natália, Alina Iasmina Buha, Kiss Mirjam Johanna, Nagy Zsanett, Trella Chintya Terézia (2), Mezei Carla Maria (1), Antonia Giulia Ioana Purdea (2), Eliza Medeea Rainhard.

ACS Handbal Inovativ Orașu Nou – CSM Olimpia 12–32 (7–15)

Inovativ: Teodora Gabriela Vancea, Princess Alessia Elek (3), Anamaria Cristina Balta, Giulia Joana Cicio, Ancuța Yasmina Dobrican (3), Jessica Alexandra Elek (1), Alexandra Georgiana Mulcuțan, Daria Nicoleta Lobonț (3), Petruța Antonia Crișan, Natalia Frond, Amalia Mihaela Birtoc (2), Jasmine Gabriela Cristea, Iulia Contra, Natalia Maria Iacob, Diana Maria Botoș, Patricia Nicoleta Balta.

CSM Olimpia : Büte Hilda (4), Nagy Evelin, Veres Nóra (1), Frantia Zsanett (5), Luca Amanda Reha (1), Bartha Szabina Beatrix (4), Cseh Antónia (1), Geng Boglárka (7), Geng Barbara (1), Molnár Kira Delia , Kompász Vivien, Cseh Melisa, Selmenti Nikoletta (1), Elek Zsófia (7), Bak Natália Boglárka.