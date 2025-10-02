CSM Olimpia în căutarea primelor puncte, acasă!

Liga a 2-a: CSM Olimpia Satu Mare – CSC Dumbrăvița, sâmbătă ora 11

– Antrenor acum la bănățeni, Florin Fabian se întoarce pe stadionul unde a crescut ca fotbalist dar avertizează că ”Nu e loc de sentimentalisme!”

Etapa a 9-a din Liga 2 aduce față în față două echipe aflate în subsolul clasamentului, dar dornice să iasă din zona roșie: CSM Olimpia Satu Mare și CSC Dumbrăvița. Ambele au câte o singură victorie în actuala ediție de campionat și același număr de puncte, patru, diferențiate doar de golaveraj – Dumbrăvița ocupă locul 19, CSM Olimpia se află pe 20.

CSM Olimpia vine cu moral bun după victoria obținută la Metalul Buzău. Jucând acasă, formația sătmăreană va încerca să își impună jocul ofensiv și să confirme progresul arătat în runda precedentă. Iar echipa antrenată de Bogdan Lobonț și Zoltan Ritli își dorește o continuare a evoluțiilor bune și a rezultatelor pozitive după 1-1 la Șelimbăr și 1-0 la Metalul Buzău.

Pentru Florin Fabian, antrenorul bănățenilor, partida are o încărcătură specială. Tehnicianul revine acasă, la Satu Mare, pe stadionul unde a crescut ca fotbalist și unde a activat și ca antrenor. Totuși, Fabian spune că nu e loc de sentimentalisme: „Sunt profesionist și vin cu gândul de a-mi conduce echipa spre victorie. Întâlnim o vecină de clasament și vreau să abordăm meciul foarte curajos.”

Dumbrăvița are absențe notabile: căpitanul Nicolae Sofran este suspendat, însă lotul este în rest complet. Fabian a anunțat o abordare organizată și matură, cu accent pe blocarea ofensivei Olimpiei și pe valorificarea oportunităților în atac: „Băieții se antrenează foarte bine, au entuziasm și trebuie să vină fiecare cu un plus de maturitate. Avem toate premisele să obținem un rezultat pozitiv la Satu Mare.”

Partida dintre CSM Olimpia Satu Mare și CSC Dumbrăvița se joacă duminică, de la ora 11:00, aspecte ale jocului putând fi urmărite la Radio Timișoara sau la Metropola TV în emisiunile speciale dedicate eșalonului secund.

Biletele online pentru meciul de campionat de sâmbătă (11:00), pe teren propriu, împotriva formației CSC Dumbrăvița, sunt acum disponibile! În ziua meciului, biletele vor putea fi cumpărate și fizic, la stadion.

Biletele pot fi achiziționate pe: www.bilete-csmolimpia.ro .