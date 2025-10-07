Iannis Marina s-a impus la Cupa Europei!

Judo – Elevul antrenorului Marian Halas a luat aurul la categoria U13, -50 kg

Un nou succes internațional pentru tânărul judoka al clubului CSM Olimpia Satu Mare, Iannis Marina, care a cucerit medalia de aur la Cupa Europei desfășurată la Brno, în Cehia.

La competiția continentală destinată categoriei de vârstă cadeți, au participat 619 sportivi din 26 de țări. Elevul antrenorului Marian Halas a concurat la categoria U13, -50 kg, reușind să învingă pe rând adversari din Slovacia, Ungaria, Ucraina și Turcia. Grație evoluției sale impecabile, Iannis Marina a urcat la finalul zilei pe cea mai înaltă treaptă a podiumului.

Sezonul actual este unul excepțional pentru tânărul sportiv sătmărean. În luna mai, acesta a devenit campion național, iar în iunie a obținut medalia de bronz la categoria 14 ani. Ulterior, Marina a urcat pe locul al treilea la Campionatul Balcanic U13, iar în urmă cu o lună a cucerit argintul la Campionatul Național de luptă la sol (newaza).

Performanțele sale confirmă munca de calitate din cadrul secției de judo a CSM Olimpia Satu Mare. Următorul test important pentru club va fi în weekendul viitor, când o altă sportivă pregătită de Marian Halas, Alessia Micaș, va concura la Budva (Muntenegru), în cadrul Campionatului Balcanic U15.