La mulți ani, Ștefan Bathory!

Unul dintre cei mai experimentați arbitri din județul Satu Mare se află în ziua de 5 octombrie la ceas aniversar.

Cu puține absențe la etape din fotbalul județean, Ștefan Bathory este născut în anul 1973, iar în perioada anilor 1993-1998 a dirijat meciuri de fotbal în județul Timiș. Cu o mulţime de meciuri arbitrate, Ștefan Bathory se află la Satu Mare din anul 1998. Fiul lui Ștefan Bathory, fostul mare portar al Olimpiei din anii 70-80, este nelipsit de pe lista oficialilor delegați de AJF Satu Mare.

Chiar de ziua sa, Bathory a fost delegat de Asociația Județeană de Fotbal (AJF) Satu Mare pentru a arbitra meciul dintre Talna Oraşu Nou și CSM Olimpia Satu Mare II din Liga 4 Elite.

La ceas aniversar GNV si AJF îi doresc multă sănătate, alături de tradiționalul “La mulți ani!”