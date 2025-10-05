Liga a 2-a: CSM Olimpia Satu Mare – CSC Dumbrăvița 1-4 ( 0-2)

Și tu, Fabi!

– Înfrângere neașteptată a echipei noastre chiar în fața formației pregătite de fostul olimpist, Florin Fabian



Eșec neașteptat pentru CSM Olimpia Satu Mare sâmbătă la prânz, în runda a 9-a a Ligii a 2-a. Venită după două rezultate pozitive în deplasare, 1-1 la Șelimbăr și 1-0 la metalul Buzău, echipa noastră pornea ca favorită în fața unei formații din Dumbrăvița ce nu mai câștigase din prima etapă, de la acel 2-1 la CS Dinamo București.

Numai că toate speranțele sătmărenilor că vor vedea o primă victorie acasă în acest sezon aveau să se spulbere după primele 17 minute.

Dumbrăvița antrenată de fostul mare olimpist, Florin Fabian a fost echipa care a venit cu temele făcute și lecțiile bine învățate în vreme ce CSM Olimpia a părut că trăiește din amintirile date de jocurile bune făcute la Șelimbăr și Buzău. Și că , fără efort prea mare, vorba italienilor , ”non c e due senza tre” , va veni de la sine și al treilea rezultat pozitiv.

Iar apatia și jocul liniar al gazdelor a fost rapid taxat de bănățeni. Care au profitat de lipsa de reacție a defensivei noastre la fazele fixe, și, după un prim avertisment la un corner în minutul 3 a venit și faza primului gol…

În minutul 17, Popovici a bătut un corner de pe stânga, Deaky a rămas pironit pe linia porții iar Bogdan Panaite, nestingherit, a reluat cu latul, din 6 metri.

Gazdele au încercat să ofere o replică cât mai consistentă, dar singura situație periculoasă a fost cea din minutul 30, când Calugher, s-a trezit singur în careul Dumbrăviței, dar în locul unui șut de la 14 m cu toată poarta în față a preferat o pasă în lateral, pentru Zamfir, blocat însă de defensiva alb-verzilor. La cealaltă poartă, Gondiu a expediat un șut puternic, de la 35 de metri, iar Deaky a respins cu dificultate în corner.

La lovitura de colț rezultată, s-a făcut 0-2. O fază trasă la indigo cu cea de la prima reușită semn că defensiva noastră tot cu temele nefăcute a rămas și după golul din minutul 17. Tot Popovici a executat cornerul de pe stânga, iar, culmea, același Bogdan Panaite a înscris din nou, din 6 metri, de această dată cu o lovitură de cap. Și tot cu Deaky rămas pe linia porții și cu apărarea noastră încremenită…

Până la pauză, Gondiu a mai avut o șansă cu un șut din interiorul careului, în minutul 41, dar Deaky a reținut în doi timpi.

Am sperat ca după pauză schimbările făcute de banca tehnică a echipei noastre să aducă revirimentul la CSM Olimpia. Din păcate însă tot dumbrăvițenii au ieșit de la vestiare mai motivați. După un șut al lui Gondiu în minutul 47, blocat de Deaky, a venit reușita de 0-3! În minutul 51, Raul Ailenei a înscris cu un șut pe jos, ușor din lateral stânga, la colțul lung al porții sătmărene. Iar în minutul 69 a venit și a patra reușită a alb-verzilor, semnată de fostul jucător al gazdelor, Gheorghe Gondiu, care a înscris cu un șut deviat.

Sătmărenii au încercat să reducă din diferență, apelând mai cu seamă la șuturi de la distanță. O abordare care, în cele din urmă, a avut rezultat în minutul 76, atunci când nou-intratul Alin Văsălie a înscris cu un șut de la 20 de metri, la firul ierbii. Tot Văsălie a mai avut o oportunitate de a mai înscrie doar că șutul său din minutul 90 a trecut puțin pe lângă poartă.

1-4 avea să fie însă rezultatul final, CSM Olimpia pierde neașteptat și rămâne în subsolul clasamentului iar CSC Dumbrăvița ia o mare gură de oxigen în nord-vestul țării și iese din zona locurilor retrogradabile.

Urmează o nouă pauză internațională și apoi o deplasare lungă pentru galben-albaștrii, la Câmpulung Muscel. În etapa a 10-a, CSM Olimpia va juca pe terenul ultimei clasate, în vreme ce Dumbrăvița lui Fabian se deplasează pe terenul echipei Metalul Buzău, sâmbătă, 18 octombrie, de la ora 11.00.

Ca o concluzie am actualiza celebra ”Și tu Brutus ” a lui Shakespeare în ”Și tu Fabi” cu mențiunea doar că fostul jucător și antrenor de la Olimpia Satu Mare a venit acasă pe stadionul unde are cele mai frumoase amintiri ale carierei conștient că acum apără culorile alb-verzi ale Dumbrăviței. Unde are un contract de profesionist și o echipă de salvat…Iar loc de sentimentalisme în jungla asta a fotbalului nu prea mai e…Iar epoca fotbalului romantic a apus de mult…Căci suntem convinși că și Bogdan Lobonț și-ar fi dorit s-o încurce pe Corvinul…

CSM OLIMPIA SATU MARE- CSC DUMBRĂVIȚA 1-4

Stadion: Olimpia – Daniel Prodan (Satu Mare – Satu Mare).Teren foarte bun Spectatori 500

Arbitru: Silviu Nicolae Iftode (Fălticeni – Suceava). Asistenți: Sebastian Paăduraru (Gura Humorului – Suceava) și George Suciu (Câmpia Turzii – Cluj). Rezervă: Bogdan Jijiie (Botoşani – Botoşani). Observator arbitri: Stan Prodan (Alexandria – Teleorman). Delegat joc: Daniel Sabou (Zalău – Sălaj).

CSM Olimpia Satu Mare ( director tehnic: Bogdan Lobonț, antrenor Zoltan Ritli): Deaky – Ghazoini, Marin, Sabău, Oanea (cpt.) – Popșa (55, Zsiga), Calugher (46, Torvund), Mustacă (57, Văsălie) – Ad. Pop (46, Pinter), Magyari, Zamfir

CSC Dumbrăvița (antrenor Florin Fabian): Mikloș – Morariu, Butnărașu, Panaite, R. Ciurel – B. Vasile (cpt.), Ailenei (84, Buțu) – S. Popovici, Cibi (73, Pădurariu), Curescu (65, D. Olariu) – Gondiu (73, Cristea)

Declarațiile antrenorilor:

Florin Fabian:

Știam că fazele fixe și tranziția defensivă sunt punctele lor slabe. Am profitat de aceste slăbiciuni ale lor și am înscris

„Nu am ambiții personale, nu mai sunt la nivelul aceia și la anii aceia încât să am ambiții personale. Sunt acasă, da fiind antrenor profesionist, sigur că am venit să îmi conduc echipa spre victorie. Aveam mare nevoie de puncte. Am pregătit foarte bine meciul, pe slăbiciunile adversarului, și așa am reușit să câștigăm cele trei puncte. Îmi felicit echipa. Îmi pare rău de cei de la CSM Olimpia, pentru că Satu Mare merită fotbal de Liga 2, am spus-o tot timpul.

Gazdele nu ne-au surprins, am început foarte bine meciul, foarte curajos, așa cum mi-am dorit. Știam că fazele fixe și tranziția defensivă sunt punctele lor slabe. Am profitat de aceste slăbiciuni ale lor și am înscris. Repriza a doua a fost una de conservare, asta le-am și cerut jucătorilor și mă bucur pentru ei. Venim după multe meciuri în care meritam să adunăm mai multe puncte, am jucat de la egal la egal cu Sepsi, cu ASA, cu FC Bihor. Trebuiau să se întoarcă și spre noi punctele.

Nu mă gândeam la un scor anume, ci la modul în care putem să îi surprindem, să conducem noi primii și apoi să conservăm jocul. Spiritul de echipă a făcut astăzi diferența. De la prima etapă, de la meciul cu CS Dinamo, nu am mai avut același spirit, le-am reamintit de acel joc și probabil că i-am reconectat. Le-am spus la pauză să aibă maturitate în joc, să încercăm să conservăm rezultatul, să scoatem maximum din orice minge, să rămânem aceeași echipă organizată tactic. Pentru că, sigur, și organizarea de joc a făcut diferența.

Dumbrăvița e, probabil, echipa cu cel mai mic buget din Liga 2 și încearcă să se mențină cu acest buget în acest eșalon. Aceasta e strategia clubului, cu jucători tineri, cu salarii aproximativ de play-off de Liga 3. Dar cu jucători care își doresc și au potențial de creștere. Mă simt foarte bine la Dumbrăvița, sunt apreciat, respectat, îmi fac meseria și mai departe vom vedea ce va fi. Nici noi nu suntem într-o situație bună, e mult de muncă”.

Bogdan Lobonț:

„Din păcate, în ultima perioadă evoluțiile noastre sunt oscilante. După jocul bun de la Buzău, astăzi am căzut – poate prea mult. Trebuie să învățăm să fim mai consistenți. Nu putem face minuni, dar îmi asum responsabilitatea pentru rezultatul de azi.

Felicit echipa din Dumbrăvița, pentru că în intensitatea duelurilor și în ritm au fost clar peste noi. Nu am reușit să atingem nivelul pe care l-am avut la Buzău, iar scorul reflectă exact ceea ce s-a întâmplat pe teren.

Suporterii sunt dezamăgiți și îi înțeleg – și noi suferim la fel, nu ne este indiferent. Sunt aceiași jucători care au adus puncte la Buzău sau au obținut remiza cu Șelimbăr.

Astăzi am pierdut o luptă în fața unei echipe cu care ne batem pentru evitarea retrogradării, dar anterior am reușit să aducem puncte de pe un teren dificil. Trebuie să ne resetăm mental și să devenim mai stabili, mai constanți în evoluții.”