AJF Satu Mare

Talna Orașu Nou rămâne singura cu punctaj maxim în ELITE

– Echipa lui Bute Pal a învins clar pe CSM Olimpia II și a ajuns la cinci victorii consecutive, Recolta suferă prima înfrângere a sezonului, 0-2 acasă cu Turul Micula

Talna din Orașu Nou a rămas singura echipă cu punctaj maxim în campionatul de fotbal Liga 4 Elite, după disputarea partidelor din cadrul etapei a 5-a. Echipa prezidată de inimosul Bute Pal a câștigat de o manieră categorică duelul de duminică după amiază, 5-1 cu CSM II Olimpia Satu Mare.

Partida de la Orașu Nou a început surprinzător, cu echipa sătmăreană, formată doar din jucători sub 19 ani, deschizând scorul în minutul 12 prin Cireap . Talna a revenit rapid, a întors rezultatul prin Suveg Nandor iar la pauză conducea deja cu două goluri. În repriza secundă gazdele au mai punctat de două ori și s-au impus clar, consolidându-și primul loc în clasament.

Un meci în care plusul de experiență și de gabarit a făcut diferența dar în care trebuie remarcată ambiția juniorilor de la CSM II Olimpia de a demonstra că pot juca de la egal la egal cu echipe ce se bat pentru promovarea în Liga a 3-a.

Momente speciale pentru arbitrul Ștefan Bathori și pentru frații Suveg

Partida a fost arbitrată la centru de Ștefan Bathori, cel care și-a serbat ziua de naștere prin muncă. A fost un arbitraj fără probleme iar Bathori s-a ales doar cu felicitări și urări de viață lungă și de sănătate din partea spectatorilor și a jucătorilor și oficialilor…

Tot la Orașu Nou am consemnat și un duel inedit între frații Suveg. Fratele mai mare, Nandor a fost titular în atacul gazdelor și a marcat primul gol al celor de la Talna. Iar Bence ( 15 ani) fratele mai mic a intrat pe final la CSM II Olimpia și a debutat , practic, la nivel de ligă de seniori!

La Dorolț n-a fost ziua Recoltei

Etapa a adus și o surpriză: Recolta Dorolț , echipă cu punctaj maxim înaintea meciului de sâmbătă a cedat acasă în fața formației Turul Micula, care a bifat astfel prima victorie a sezonului.

A fost o surpriză doar pentru cei care n-au fost la teren…Micula care are un lot valoros pentru acest nivel a fost echipa mai pragmatică și mai așezată…Trupa lui Cristi Popa a profitat de slăbiciunile gazdelor și a dat lovitura în partea a doua a meciului…E primul succes al Turului și prima înfrângere a Recoltei…Am zice că la Dorolț n-a fost ziua Recoltei

Oașul 1969 Negrești-Oaș pare să fi intrat pe o pantă ascendentă. După un start modest, vicecampioana a obținut sâmbătă al doilea succes stagional, pe teren propriu, cu Someșul Odoreu.

Oșenii au deschis scorul dar apoi revelația de până acum din ELITE a întors rezultatul prin reușitele lui Donovan și Ardelean. Până la pauză gazdele au egalat prin Vajda Christopher min 43…Iar în partea a doua s-a jucat pe contre cu ocazii la ambele porți dar cu un singur gol consemnat pe tabelă. Și acela în dreptul Oașului…Espinoza a marcat pentru 3-2 și cele trei puncte au rămas în capitala Țării Oașului!

Partida de la Decebal dintre Unirea Tășnad II și Victoria Carei a fost ultima a etapei și s-a încheiat la egalitate, scor 2–2. E al doilea rezultat de egalitate și al doilea 2-2 pentru Unirea Tășnad II Decebal. După un meci în care am avut parcă un duel între Rareș Nyilvan și Raul Topan. Primul a deschis scorul în minutul 5 și apoi a încjis tabela la 2-2 în minutul 79. În schimb Topan a înscris pentru 1-1 în minutul 43 și pentru 2-1 în minutul 73.

Liga 4 Elite Dendiarom, etapa a 5-a

Recolta Dorolț – Turul Micula 0–2 (0–0)

Marcatori: Dobrai Eduard (54), Raul Matioc (64)

Oașul 1969 Negrești-Oaș – FC Someșul Odoreu 3–2 (2–2)

Marcatori: Vajda Christofer (5, 43), Rafael Espinoza (75) / Barazsu Donovan (13), Cristian Ardelean (31)

Talna Orașu Nou – Olimpia VSK II Satu Mare (U19) 5–1 (3–1)

Marcatori: Süveg Nándor (14), Ciprian Lauruk (18), Ciprian Cireap (44), Jakob Larson (50), Alexandru Mărieș (62) / Gheorghe Capra (12)

Unirea Tășnad II/Decebal – Victoria Carei 2–2 (1–1)

Marcatori: Raul Topan (43, 73) / Rareș Nyilvan (5, 79)

Clasament după 5 etape:

1.Talna Orașu Nou – 15p

2. Recolta Dorolț – 9p

3.Oașul 1969 Negrești-Oaș – 7p

4. FC Someșul Odoreu – 7p

5.CSM Victoria Carei – 5p

6. Turul Micula – 4p

7. CSM Olimpia II Satu Mare – 4p

8. Unirea Tășnad II – 2p

Etapa viitoare:

CSM Olimpia Satu Mare II – Recolta Dorolţ

Talna Oraşu Nou – Someşul Odoreu

Turul Micula – Unirea Tăşnad II / Decebal

CSM Victoria Carei – ACS Oaşul