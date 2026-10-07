Trei persoane au ajuns la spital după ce o autoutilitară și un autoturism s-au ciocnit pe Drumul Județean 195C. Ambii șoferi au fost testați cu etilotestul, iar rezultatele au fost negative.

Impactul s-a produs marți după-amiază, după ce un tânăr de 26 de ani, aflat la volanul unei autoutilitare, nu ar fi acordat prioritate unui autoturism care circula pe drumul județean.

Coliziune pe DJ 195C

Accidentul rutier s-a produs în data de 6 octombrie, în jurul orei 15:45, pe Drumul Județean 195C, între localitățile Moftinu Mic și Sânmiclăuș. Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Carei au fost sesizați cu privire la producerea evenimentului și s-au deplasat la fața locului pentru verificări.

Din primele cercetări, polițiștii au stabilit că un bărbat de 26 de ani, din municipiul Satu Mare, conducea o autoutilitară și, la pătrunderea pe DJ 195C, nu ar fi acordat prioritate de trecere unui autoturism condus de un bărbat de 48 de ani, din Moftin.

Cele două vehicule au intrat în coliziune.

Trei persoane au ajuns la spital

În urma impactului, conducătorul autoutilitarei, în vârstă de 26 de ani, precum și doi pasageri din autoturismul condus de bărbatul de 48 de ani au suferit vătămări corporale.

Este vorba despre o femeie de 37 de ani și un bărbat de 80 de ani. Toate cele trei persoane rănite au fost transportate la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale.

Ambii șoferi au fost testați cu etilotestul

Polițiștii i-au testat pe ambii conducători auto cu aparatul etilotest, iar rezultatele au fost negative.

Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.