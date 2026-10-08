Un incident spectaculos, dar fără victime, s-a produs miercuri după-amiază pe strada Horea din municipiul Satu Mare. Un șofer de 64 de ani a pierdut controlul autoturismului în timp ce încerca să parcheze, a ajuns pe trotuar și a izbit peretele unui imobil, după care a plecat de la locul accidentului. Polițiștii l-au identificat la scurt timp, iar testarea cu etilotestul a indicat o alcoolemie de 1,20 mg/l alcool pur în aerul expirat

Accidentul a avut loc la ora 16:54, când Poliția Municipiului Satu Mare a fost sesizată prin 112 cu privire la producerea unui eveniment rutier pe strada Horea. Din primele verificări, bărbatul ar fi pierdut controlul asupra direcției în timpul unei manevre de parcare, iar autoturismul a pătruns pe trotuar și s-a oprit după ce a intrat în coliziune cu peretele unui imobil. Deși nimeni nu a fost rănit, situația s-a complicat după ce conducătorul auto a părăsit locul accidentului.

A vrut să parcheze, dar a ajuns direct în zid

Potrivit polițiștilor, bărbatul de 64 de ani, din municipiul Satu Mare, efectua o manevră în vederea parcării atunci când ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare.

Autoturismul a pătruns pe trotuar și a intrat în coliziune cu peretele unui imobil. În urma impactului au rezultat doar pagube materiale, fără ca vreo persoană să fie rănită.

Incidentul nu s-a încheiat însă odată cu impactul.

A plecat de la locul accidentului

După producerea evenimentului rutier, conducătorul auto a părăsit locul accidentului.

Polițiștii au demarat imediat verificările și investigațiile pentru identificarea acestuia. Nu a durat mult până când bărbatul a fost găsit pe aceeași stradă, Horea, din municipiul Satu Mare.

Identificarea rapidă a conducătorului auto a permis polițiștilor să continue verificările privind circumstanțele în care s-a produs incidentul.

Etilotestul a indicat 1,20 mg/l alcool pur în aerul expirat

Cea mai gravă constatare a venit în momentul testării cu aparatul etilotest.

Polițiștii au stabilit că bărbatul avea o concentrație de 1,20 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În condițiile în care evenimentul s-a produs pe un drum public, iar conducătorul auto se afla la volan după consumul de alcool, cazul a intrat în atenția anchetatorilor penali.

Dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Din fericire, accidentul nu s-a soldat cu victime, însă impactul cu imobilul, părăsirea locului evenimentului și valoarea indicată de etilotest transformă un incident aparent banal de parcare într-un caz penal.

Ancheta polițiștilor continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.