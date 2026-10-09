



Castelul Károlyi din Carei va găzdui duminică, 11 octombrie 2026, de la ora 18:00, concertul „Clasici la Carei”, susținut de Orchestra Simfonică Lyra din Debrețin, sub bagheta dirijorului József Balogh.

Publicul va putea asculta un program care reunește lucrări de Joseph Haydn, Christoph Willibald Gluck, Ferenc Farkas și Wolfgang Amadeus Mozart. Seara îi va avea ca soliști pe Ildikó Versánszky, la vioară, și Hella Büdi, la oboi.

Programul concertului cuprinde uvertura „Insula pustie” de Haydn, fragmente din „Orfeu și Euridice” de Gluck, „Aria și rondo all’ungherese” de Farkas și Simfonia în Mi bemol major, KV 184, de Mozart.

Evenimentul oferă iubitorilor muzicii clasice ocazia de a asculta orchestra din Debrețin în cadrul istoric al Castelului Károlyi, într-o seară dedicată repertoriului simfonic și interpretării solistice.