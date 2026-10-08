Preşedintele Uniunii Ucrainenilor din România, deputatul Nicolae-Miroslav Petreţchi, a atras atenţia, de la tribuna Camerei Deputaţilor, asupra unei evoluţii care nu priveşte doar comunităţile etnice reprezentate în Parlament, ci şi stabilitatea şi coeziunea societăţii româneşti.





Acesta a subliniat că, în ultima perioadă, au fost reluate, de către diferite grupări de interese, tentative de discreditare a organizaţiilor reprezentative ale minorităţilor naţionale din România, cu obiectivul evident de a afecta coeziunea acestor comunităţi şi mecanismele prin care acestea sunt reprezentate şi îşi apără drepturile.

Potrivit deputatului Nicolae-Miroslav Petreţchi, fără a avea o reprezentativitate reală în aceste comunităţi şi fără un mandat din partea acestora, grupările respective de interese încearcă să submineze mecanismul românesc de bune practici în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale şi să deturneze funcţionarea acestui mecanism în direcţia creării unor facilităţi şi avantaje în interes propriu.

Acesta a arătat că, alături de celelalte minorităţi naţionale din România, şi comunitatea ucraineană se confruntă, de mai mulţi ani, cu tentative sistematice de afectare a coeziunii şi a intereselor sale legitime. Deputatul nu a exclus posibilitatea ca unele dintre aceste tentative să fie organizate, susţinute sau exploatate din exterior.

Totodată, Nicolae-Miroslav Petreţchi a apreciat că, în spatele activităţii acestor grupări, s-ar putea afla şi interese politice şi de clan din teritoriu, care, în actualul context internaţional dificil şi turbulent, pot deveni vulnerabilităţi pentru România.

În opinia sa, slăbirea coeziunii minorităţilor naţionale din România răspunde intereselor explicite ale unor actori statali ostili României şi democraţiei în general, care urmăresc diminuarea coeziunii sociale şi a capacităţii democratice a României, precum şi reducerea sau inhibarea resurselor politice, civice, umane şi instituţionale de calitate ale ţării.

În acest sens, preşedintele Uniunii Ucrainenilor din România a subliniat necesitatea ca aceste tentative să fie privite cu maximă seriozitate şi ca eventualele conexiuni ale acestora cu ideologiile şi acţiunile unor actori statali străini interesaţi de destabilizarea României să fie evaluate pe baza unor dovezi concrete.

În esenţă, potrivit deputatului Nicolae-Miroslav Petreţchi, aceste tentative vizează decredibilizarea organizaţiilor reprezentative ale minorităţilor etnice din România, membre ale Consiliului Minorităţilor Naţionale, precum şi crearea unor organizaţii paralele, organizaţii-fantomă sau organizaţii-parazit, care urmăresc să acceadă nelegitim şi ilicit la mecanisme financiare, sociale şi politice, prejudiciind în mod direct stabilitatea ţării şi politicile publice ale statului român în domeniul protecţiei minorităţilor naţionale.

Acesta a avertizat că o lipsă de reacţie sau o reacţie pasivă la aceste tentative ar putea încuraja autorii acestora, ar putea crea premise pentru afectarea stabilităţii vieţii politice şi a coeziunii naţionale a României şi ar putea favoriza, totodată, multiplicarea formelor de politizare şi deturnare a mecanismelor actuale de reprezentare parlamentară a minorităţilor naţionale.

Preşedintele Uniunii Ucrainenilor din România a dat asigurări că nu vor fi permise acţiuni care să afecteze coeziunea comunităţii ucrainene. În viziunea sa, unitatea şi coeziunea comunităţii ucrainene nu sunt doar o valoare care trebuie protejată, ci reprezintă o contribuţie importantă la stabilitatea şi viitorul României.

În acelaşi timp, acesta a subliniat că minorităţile naţionale din România, prin contribuţia lor civică, politică şi instituţională, reprezintă o componentă importantă a coeziunii şi stabilităţii societăţii româneşti.

Nicolae-Miroslav Petreţchi a arătat că, printr-o atitudine responsabilă, credibilă şi proactivă, reprezentanţii minorităţilor naţionale au demonstrat în mod repetat că sunt capabili să contribuie la construirea unor soluţii politice şi instituţionale pentru depăşirea multiplelor crize pe care România le traversează.

Preşedintele Uniunii Ucrainenilor din România şi-a exprimat convingerea că România va depăşi aceste crize, iar comunitatea ucraineană şi, în ansamblul lor, minorităţile naţionale vor continua să contribuie activ la acest efort.