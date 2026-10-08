Luna Șes a devenit joi scena unui amplu exercițiu tactic județean în care salvatorii sătmăreni au simulat intervenția la un accident rutier de proporții, cu victime încarcerate și pericol de incendiu sau explozie

Scenariul pregătit de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” al județului Satu Mare a presupus coliziunea dintre un microbuz de transport persoane și o autocisternă încărcată cu produse petroliere. Nouă persoane au fost implicate în accidentul simulat, unele dintre acestea fiind încarcerate, iar altele necesitând îngrijiri medicale. Situația a fost complicată de fisurarea rezervorului autocisternei și scurgerea de combustibil, ceea ce a creat un risc major de incendiu și explozie.

Planul Roșu, activat pentru un accident cu nouă victime

Pentru gestionarea situației create în cadrul exercițiului, au fost activate Planul Roșu de Intervenție și Punctul Operativ Avansat.

Salvatorii au fost puși în situația de a gestiona simultan mai multe urgențe: descarcerarea victimelor, triajul acestora, acordarea primului ajutor, evacuarea medicală și limitarea efectelor produse de scurgerea combustibilului.

Scenariul a urmărit să reproducă cât mai fidel presiunea și complexitatea unei intervenții reale în cazul unui accident rutier major.

Combustibil scurs și risc de incendiu sau explozie

Unul dintre cele mai importante elemente ale exercițiului a fost reprezentat de avarierea autocisternei.

Fisurarea rezervorului și scurgerea produselor petroliere au impus intervenția pentru limitarea scurgerii și prevenirea producerii unui incendiu sau a unei explozii.

Salvatorii au exersat astfel nu doar operațiunile de salvare a victimelor, ci și măsurile specifice necesare atunci când un accident rutier implică substanțe cu potențial periculos.

Forțe din mai multe structuri, mobilizate la Luna Șes

La exercițiu au participat forțe și mijloace ale ISU „Someș” Satu Mare, Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, Inspectoratului de Jandarmi Județean Satu Mare, Serviciului de Ambulanță Județean Satu Mare, UPU SMURD Satu Mare, Crucii Roșii, Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Satu Mare și Comitetului Local pentru Situații de Urgență Negrești-Oaș.

Un aspect important l-a reprezentat participarea reprezentanților UPU și a voluntarilor Crucii Roșii din timpul lor liber, astfel încât această activitate să nu afecteze capacitatea de intervenție a structurilor medicale și de prim ajutor.

Nu a fost un accident real: fiecare victimă și fiecare pericol au fost simulate

Exercițiul desfășurat la Luna Șes a avut caracter exclusiv de antrenament, toate situațiile prezentate în scenariu fiind simulate.

Miza principală nu a fost doar intervenția individuală a fiecărei structuri, ci modul în care acestea reușesc să lucreze împreună într-o situație complexă, cu victime multiple și substanțe periculoase.

În acest context, au fost verificate cooperarea interinstituțională, fluxul informațional și capacitatea de răspuns a structurilor implicate.

Exercițiul a urmărit, în final, testarea modului în care autoritățile și serviciile de urgență ar putea reacționa în cazul unui accident rutier major produs într-o zonă precum Luna Șes, unde gestionarea rapidă și coordonată a unei situații cu victime și risc de incendiu poate face diferența în cazul unei intervenții reale.



