Serviciul de Pașapoarte Satu Mare a emis 758 de documente și a eliberat 820 de pașapoarte în luna septembrie

Vacanțele, călătoriile și planurile peste hotare continuă să țină în mișcare Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte Satu Mare. În luna septembrie 2026, sute de sătmăreni au solicitat documente de călătorie, iar serviciul a eliberat peste 800 de pașapoarte.

758 de pașapoarte emise în septembrie

Pe parcursul lunii septembrie 2026, SPCP Satu Mare a emis 758 de pașapoarte.

În aceeași perioadă, au fost eliberate 820 de pașapoarte, documentele fiind puse la dispoziția titularilor sau a persoanelor îndreptățite să le ridice.

Activitatea serviciului se desfășoară în această perioadă în program normal de lucru cu publicul.

Programarea la ghișeu este obligatorie

Pentru accesul la ghișeele Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte Satu Mare este necesară programarea prealabilă, care se realizează online, prin portalul de servicii al Ministerului Afacerilor Interne.

Programările pot fi făcute prin portalul oficial de programări pentru pașapoarte.

Pașaportul electronic poate ajunge gratuit acasă

Pașaportul simplu electronic poate fi expediat gratuit, prin servicii de curierat, la domiciliul sau reședința titularului ori a persoanei care a formulat cererea.

În cazul în care solicitantul dorește expedierea documentului la o adresă din străinătate, acesta poate solicita informații suplimentare Departamentului Consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

Pașaportul poate fi ridicat de titular, de persoana care a formulat cererea sau de persoana împuternicită prin procură specială, în condițiile prevăzute de legislație.