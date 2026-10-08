Polițiștii sătmăreni au desfășurat, pe 7 octombrie, acțiuni pentru menținerea ordinii publice și pentru creșterea siguranței în trafic. În urma controalelor, au fost aplicate sute de sancțiuni contravenționale, iar valoarea totală a amenzilor a depășit 90.000 de lei. Acțiunile au vizat atât prevenirea faptelor antisociale, cât și supravegherea și controlul traficului rutier în județ.

Peste 20.000 de lei în amenzi pentru încălcarea ordinii publice

În cadrul activităților desfășurate pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au aplicat peste 40 de sancțiuni contravenționale.

Valoarea amenzilor acordate pentru aceste abateri a depășit 20.000 de lei.

Acțiunile au urmărit prevenirea și combaterea faptelor antisociale și menținerea unui climat de siguranță pentru cetățenii din județ.

Peste 200 de sancțiuni în trafic

O componentă importantă a activităților polițiștilor a fost reprezentată de acțiunile desfășurate în trafic.

Pentru prevenirea faptelor antisociale, dar și pentru supravegherea, fluidizarea și controlul circulației rutiere, polițiștii sătmăreni au efectuat verificări pe drumurile din județ.

În urma acestor acțiuni au fost aplicate peste 200 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor depășind 70.000 de lei.

Peste 90.000 de lei, valoarea totală a sancțiunilor

În total, acțiunile desfășurate de polițiști pe parcursul zilei de 7 octombrie s-au soldat cu peste 240 de sancțiuni contravenționale și amenzi care au depășit 90.000 de lei.

Poliția transmite că astfel de activități urmăresc prevenirea comportamentelor care pot afecta siguranța publică și rutieră, precum și creșterea gradului de respectare a legislației în județul Satu Mare.