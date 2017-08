Copiii de nota 10 pleacă la Disneyland

La cea de-a 10-a ediție a Campaniei Caritabile Loga Dance School, încheiată în luna Decembrie 2016, s-au strâns fonduri pentru o excursie de trei zile la Disneyland organizată pentru copiii care suferă de Leucemie, urmând ca fundația Hans Lindner să desemneze copiii care vor participa la această excursie. S-au strâns bani pentru a putea asigura integral cheltuielile aceastei excursii pentru 19 copii.

“La sfârșitul lunii Aprilie am primit o scrisoare oficială din partea fundației Hans Lindner, că din motive administrative cu parinții, renunță la excursie. Am luat legatura cu Doamna director Dragoș Mariana de la DGASPC Satu Mare, am hotărât să oferim această excursie celor mai buni copii la învățătură sau sport… A fost foarte placut surprinsă, a acceptat propunerea noastră, a urmat o lună în care a trecut cu succes prin toate greutațile administrative și anume formalitățile cu care acești copii pot părasi țara în această excursie (pașapoarte, împuterniciri, acte notariale…) în final din cei 840 de copii au fost selectati 19, care au cele mai bune rezultate la învatatură sau sport.”a declarant Lorand Loga, manager Loga Dance School

Azi de la ora 10 a avut loc o întâlnire cu copiii și părinții care vor pleca la Disneyland în perioada 3-7 Septembrie 2017, în cadrul unei conferințe de presă organizată la Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare. După ce se vor întoarce din această minunată excursie ne vor împărtășii experiența de neuitat.