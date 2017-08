LEBĂDA – un alt model de business. Când angajații îți devin familie, iar afacerea un membru al comunității

Într-o societate în care modelul unei afaceri de succes se bazează pe profitul rapid și pe angajați care se schimbă tot mai des – cu o fluctuație mare de personal, există în Satu Mare și antreprenori care au descoperit că o afacere înseamnă mai mult decât banii care ajung în conturi după plata cheltuielilor și a salariilor. Un business profitabil și sănătos începe de la nevoia clienților și continuă cu sprijinul dat comunității în care trăiești.

Așa se întâmplă când încrederea în personalul angajat merge dincolo de contractul de muncă, iar ultimele studii arată că angajații care se simt o parte a procesului decizional dintr-o companie dau randament mai bun și se atașează de locul de muncă. Când trec doi, trei, patru sau chiar zece ani, lucrând la aceiași companie, angajații devin mai multe decât niște simple nume pe o listă de salarii. Ei devin membrii ai unei mari familii, membrii de încredere ai comunității. Este și cazul angajaților magazinului Lebăda de pe Bulevardul Independenței din municipiul Satu Mare. Marta Câmpean este administratorului acestei unități încă de la deschidere, din luna iunie a anului 2000. ”Lucrez la magazinul Lebăda de când s-a deschis. Îmi place magazinul și nu m-aș mai duce la alt magazin. Este ca și cum aș fi acasă. Am colegi cu care lucrez de 15 și de 10 ani, suntem ca într-o familie”, spune Marta Câmpean.

Cât despre clienți, aceștia au fost fidelizați prin modul angajaților de a înțelege raportul interuman. Marta Câmpean spune că că orice client merge într-un magazin cu probleme și el așteaptă soluții. Tocmai de aceea angajații Lebăda pun un accent deosebit pe acest aspect. Pe respectul față de client și față de nevoile sale!

”Avem clienți de peste tot. Am clienți care revin la noi și după cinci sau zece ani. Înseamnă că au fost foarte mulțumiți de ce au găsit și de cum au fost serviți. Dar mai ales de operativitate, de modul în care le-am rezolvat problemele. Consilierea clienților contează foarte mult și respectarea promisiunilor! Oamenii intră în magazin cu probleme, iar noi le dăm soluții. O rezolvare”, a mai spus Marta Câmpean.

Această manieră de a face business se reflectă și în relația cu vecinii. Cu întreaga comunitate din zonă. ”Noi am devenit vecinii celor care locuiesc în jur. Ne-au adoptat, ca să spunem așa”, este de părere Marta Câmpean. Oamenii au ajuns să intre în magazin și cu alt gen de probleme tehnice sau chiar umane. Iar angajații s-au transformat în consilieri de nădejde sau, chiar mai mult, în prieteni și confidenți. Iar vecinii și clienții confirmă acest lucru. ”Dacă mergi la alte magazine oamenii sunt reci, nu au răbdare. Aici, la Lebăda, oamenii îți zâmbesc. Știu cum să vorbească cu tine. De multe ori intru doar să mai stau de vorbă cu angajații. Sunt prietenii mei. Mai ales Marta”, a spus Maria Bretan, o clientă mulțumită. În acest an, Lebăda a împlinit 26 de ani.Dacă unii sunt de peste două decenii în firmă, alți au intrat recent. Dar un lucru este sigur: sunt o mare familie! Iar împreună vor inaugura sâmbătă, 2 septembrie, showroom-ul de pe Drumul Careiului, în municipiul Satu Mare.