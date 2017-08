Primăria Moftin, proiecte de modernizare în derulare

În comuna Moftin se lucrează pentru o mai bună infrastructură atât pe domeniul intravilan cât și extravilan. Primarul David Gheorghe a declarat pentru GNV despre proiectele pe care Primăria le desfășoară anul acesta, dar și ce planuri există pentru viitorul apropiat.

Primăria Moftin aşteaptă să fie realizate două proiecte prin PNDL in valoare de trei milioane de lei plus TVA. Mai există o lucrare în fază de contractare cu MInisterul Lucrărilor Publice extindere canalizare Moftinu Mic, deasemenea sunt trei proiecte depuse în acest an pe Fonduri Europene pe diferite linii, dezvoltare regională cooperare transfrontalieră . Este vorba despre înfiinţarea unui serviciu de pompieri cu toată dotarea aferentă inclusiv o hală de depozitare a acestor utilaje. Un alt proiect este cel referitor la drumurile agricole de extravilan depus pe ultima sesiune şi de asemenea reabilitarea Căminului Cultural, la fel cu fonduri europene cu AFIR, în localitatea Domăneşti.

“Ne pregătim până la sfârşit de an să mai încercăm să identificăm o sursă de finanţare pentru reabilatitarea dispensarelor. Am înţeles că această sesiune se va lansa tot pe cooperare transfrontalieră, pe fonduri de dezvoltare regională şi vom vedea ce vom mai putea accesa până la sfârşitul anului, asta din punct de vedere al investiţiilor. Înfiinţăm un serviciu public de interes local, cu autorizaţiile aferente pentru salubritate, serviuciu care este undeva în fază finală din punct de vedere al documentaţiilor şi bineînţeles vom vedea ce dotare tranferăm maşina de gunoi care avem doi angajaţi şi ne pregătim să cumpărăm sub o formă sau alta încă o maşină la acest serviciu de salubritate care va fi subordonată primăriei şi care va funcţiona ca entitate separată în cadrul Consiliului Local şi bineînţeles vom încerca să terminăm cât mai repede toate autorizaţiile necesare pentru a contacta cele două investiţii mari cu Ministerul Lucrărilor Publice.”a declarat primarul comunei Moftin, David Gheorghe

Primăria Moftin are nevoie de un nou sediu deoarece cel actual este depăşit.

“Vom vedea ca până la final de an ce fonduri vom mai putea identifica ca să ne urmăm strategia de dezvoltate la nivel local. Mai sunt câteva puncte la care încă nu este finanţare. Este vorba despre construcţia unei primării noi, vom încerca să identificăm o sursă de finanţare obligatorie pentru că este o clădire veche, depăşită din mai multe puncte de vedere. Avem în proiect acestă temă, vom vedea cum vom putea finanţa şi bineînţeles rămâne de actualitate extinderea reţelei de canalizare pe lângă Moftinu Mic care va fi completă după ce vom termina această investiţie şi deasemnea este prioritate extinderea acestei reţele având în vedere că comuna Moftin are o staţie de epurare de capacitate mare, menită şi gândită în aşa fel în a face faţă reţeleor din cele trei localităţi.” A mai spus primarul David

Mai este puţin şi copiii se vor întoarce la şcoală.Pentru asta însă totul trebuie pregătit din timp.

„Şcoala din comuna Moftin este pregătită pentru noul an şcolar . Lucrările sunt aproape gata, a început deja aprovizionarea cu lemne, aproximativ jumătate din cantitatea necesară se află în stoc. Sperăm că până la începutul şcolii, cel târziu , să avem tot combustibilul pregătit de iarnă, lucrările de igienizare sunt terminate, şcolile vor avea autorizaţie sanitar veterinară şi ISU”

Pe data de 10 Septembrie localitatea Domăneşti va găzdui o nouă ediţie”Festivalul Porumbului”.La eveniment sunt invitaţi toţi cetăţenii localităţii Domăneşti, precum şi toţi locuitorii comunei Moftin, alături de prieteni, cunoscuţi şi colaboratori