Primăria din Ardud – cu activităţi de cultură şi demnitate naţională!

Eu ştiu bine, ca și toţi ce vor să ştie din ţara aceasta că tot ce se numeşte cultură nu aparţine vreunui partid, unei grupări guralive, cultura fiind una – naţională! În faţa ei, întotdeauna politica trebuie să fie ceva mai smerită! Nu ştiu a câta oară, Primăria din Ardud, Consiliul local, Casa de cultură dau semnalul că acest adevăr este recunoscut. Ardudenii au tras, la timp potrivit, semnalul asupra stării alarmante în care se află cultura, aşezată, din păcate, în postura unei Cenuşărese. Statul nostru puternic nu poate fi consolidat decât printr-o cultură solidă, prin intelectuali puternici, bine formaţi. La Ardud se încearcă an de an să se organizeze activităţi culturale unice şi… iată că sunt atât de reuşite, încât ţara întreagă admiră tot ce se întâmplă aici. Câte oraşe din România se pot numi puternice Centre Medievale? Printre puţinele, iată, Ardudul este un centru istoric medieval cu care judeţul se mândreşte, iar harta ţării a crescut în valoare cu acest punct al judeţului Satu Mare! Ce frumos! Nu ştiu în câte centre din judeţ se foloseşte, încă, termenul de “patrie” şi derivatele acesuia? Iată că, în Ardud, conferinţele, simpozioanele, sesiunile de comunicări ştiinţifice, adună oameni valoroşi din judeţ şi din ţară să sublinieze ştiinţific “Miracolul Marii Uniri 1918”, ca un preambul al marii sărbători ce o să vină, exact Centenarul Marii Uniri de peste un an! Aici, în Ardud, unde dăinuie Cetatea Medievală, sunt scoase mereu în evidenţă valorile rămase, nedemolate, din cultura şi istoria noastră. Aici sunt de faţă şi valorile autohtone, imense potenţiale culturale, devenite tradiţii. Am învăţat ceva de la primarul Ovidiu Duma, pentru că în discuţiile repetate susţinea că “atunci când vorbeşti de cultură, vorbeşti de părinţi!”. Parcă îl aveam în faţă pe Adrian Păunescu. Aş adăuga şi de demnitate! Acest fenomen impune nevoia de a gândi şi a reflecta cu toţii cum să facem ca acest popor să trăiască din plin aceste sărbători, să devină oameni mai buni, mai trainici şi mai umani! Trebuie să luăm drept exemplu manifestările culturale ale oraşului Ardud, sărbători adevărate, care duc la opinia unanim acceptată că, cea mai posibilă apropiere dintre oameni, la ora actuală, este cea din planul cultural. De aceea, tot ce se întâmplă în 17 noiembrie la Ardud, oraşul Cetăţii Medievale, devine locul inspirat ales pentru întâlnire ştiinţifică, activitate care ne bucură, mai ales că ne aflăm unul lângă altul ca nişte fraţi! Acestea pot fi semne de la Dumnezeu, semne fericite pentru meleagurile noastre de vis, cele ale Ardudului, cu cetate, cu dealuri, cu miros de struguri, cu pivniţe frumos realizate, cu întreprinderi reuşite, cu drumuri asfaltate, cu case şi instituţii de tot felul, cu oameni harnici, iubitori de ţară, neam, dreptate şi adevăr! Sunt sigur, cunoscând atâţia oameni din Ardud, că locuitorii de acolo sunt mândri că aparţin Ardudului şi că Ardudul le aparţine! S-ar numi patriotism local. Şi este! O demonstrează sălile pline de spectatori, dorinţa de a afla lucruri noi despre ei, despre înaintaşi, despre locurile natale. Tot ce se întâmplă la Ardud este o lecţie de demnitate care nu-i dezbină pe oameni, ci-i uneşte! Aici, la Ardud, sărbătorile au un iz istoric, de mari evenimente care jalonează, prin semnificaţia lor aparte, existenţa milenară a acestui popor. Privind frumuseţea de cetate medievală din Ardud, ridicată pe acest fermecător picior de plai al pământului nostru, se întăreşte credinţa poporului şi rezistenţa ei, existând mereu prilejul rugii sfinte de pomenire a eroilor neamului, de dispariţie a urii şi intoleranţei, a devenirii noastre de “europeni”. Să existe mereu şi oricând impresionantul gest simbolic al aducerii apei sfinţite, demonstrând că există adevăruri şi fapte lăudabile, aşa cum se realizează la Ardud!

Teodor Curpaş