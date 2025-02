Claudiu Bumba, gol și pasă decisivă în Victoria cu Ujpest

sursa foto https://www.kisalfold.hu/

Mijlocașul Claudiu Bumba, crescut la Atletik 94 Satu Mare, a marcat un gol si a oferit o pasă decisivă pentru ETO FC Győr in victoria de pe teren propriu cu Újpest, scor 3-0 (2-0), in etapa a 19-a a primei ligi din Ungaria.

Au marcat: Gavrić 8’, Benbouali 41’, Bumba 76’

La ETO FC Győr, Claudiu Bumba si Paul Anton au fost integralisti iar Deian Boldor a fost doar rezerva si nu a fost utilizat.

In urma acestui rezultat, ETO FC Győr, ocupă locul 8 in clasament cu 22 de puncte iar Újpest este pe 6 cu 28 de puncte.

Duminică s-a ucat derby-ul campionatului, Academia Puskas a învins Ferencvaros cu 1-0 și a trecut pe prima poziție a clasamentului.

În clasament, Academia Puskas conduce cu 38 de puncta urmată de Ferencvaros cu 36 și Paks cu 31.