FOTO: MÂNDRIE. Compania anului în Europa, are zboruri și de la Satu Mare

Compania aeriană care a câștigat distincția „European Airline of the Year” are zboruri și de pe Aeroportul Internațional Satu Mare. Această companie are două curse aeriene internaționale spre Londra și are în vedere, din primăvară, introducerea încă a unei, cea mai probabilă destinație fiind Parisul.

Wizz Air, cea mai mare companie low cost din Europa Centrală şi de Est şi liderul pieţei din România, anunţă astăzi că a câștigat distincția „European Airline of the Year”, acordată de Aviation 100. Premiul a fost acceptat de Owain Jones, Chief Corporate Officer Wizz Air, în cadrul evenimentului Airline Economics Growth Frontiers London 2017 desfășurat la Londra.

Aviation 100 a lăudat Wizz Air pentru creșterea impresionantă de pe parcursul anului, timp în care compania a generat cifre record de trafic, și-a extins și mai mult rețeaua și a anunțat o comandă semnificativă de 146 de aeronave din familia Airbus A320neo în cadrul Dubai Airshow.

Owaing Jones, Chief Corporate Officer, a declarat:

”Suntem mândri să primim acest premiu prestigios care confirmă încă o dată că Wizz Air este o afacere foarte solidă și o linie aeriană de excepție. 2017 a fost un an foarte interesant pentru Wizz Air, în condițiile în care am înregistrat o creștere impresionantă de peste 24% și un număr record de pasageri, am crescut rețeaua de zboruri la peste 550 de rute în 43 de țări și am adus mai multe îmbunătățiri inovatoare experienței clienților. Comanda noastră semnificativă de 146 de aeronave adiționale din familia Airbus A320neo de ultimă generație, ne va permite să continuăm să creștem în următorul deceniu, ceea ce va facilita și mai multe oportunități de călătorie la cele mai mici tarife în Europa și în afara sa pe măsură ce continuăm parcursul spre a deveni compania cu cele mai mici costuri din Europa. În 2018 ne vom concentra în continuare pe a genera cerere din partea clienților și pe a face călătoria aeriană low cost accesibilă tuturor, dar în același timp vom continua să oferim o experiență superioară la bordul uneia dintre cele mai tinere flote din Europa. ”

Câștigătorii premiilor de top, care recunosc cele mai importante și mai performante companii din industria aerospațială, sunt deciși în primul rând pe baza unui studiu amplu de piață realizat pe mai mult de 10.000 de persoane pe parcursul a două luni. Nominalizările pentru fiecare categorie sunt de asemenea acceptate și sunt jurizate pe baza unui sistem de punctaj pe criterii specifice. Aviation 100 stabilește cele mai bune 10 companii din fiecare categorie, iar câștigătorii primesc premii pentru activitatea remarcabilă.