FOTOGALERIE. Bătut cu bestialitate timp de o oră de patru agresori. A fost și tâlhărit

Un sătmărean a fost bătut cu bestialitate timp de o oră și jumătate apoi a fost jefuit de către patru indivizi. Fapta abominabilă s-a produs duminică seara.

Redăm integral declarația pe care victima a făcut-o în exclusivitate pentru Gazeta de Nord Vest.

”Subsemnatul Leș Viorel declar că în seara zilei de duminica, 10.11.2017, am fost agresat și tâlhărit în comuna Tarna Mare de către 4 indivizi. Menționez faptul că am fost bătut cu bestialitate timp de o ora și jumătate încontinuu, de către cei 4 agresori.

După mai bine de o oră am reușit să scap cu greu din mâna lor și am fugit cu hainele rupte spre locuința unei cunoștințe. În momentul în care am ajuns la domiciliul cunoștinței mele, acesta a chemat o ambulantă și am fost transport de urgență la Spitalul Județean Satu Mare unde mi-au fost făcute mai multe investigații medicale.

Menționez, de asemenea, că agresorii mi-au furat din geacă suma de 1.100 euro, cheile de la mașină și o parte din cumpărăturile care erau în mașina.

Precizez că a doua zi, agresorii au mers la mașină și au pus geaca și cumpărăturile aici dar fără a înapoia și suma de bani.

În acest moment cazul este instrumentat de către Poliția din Tarna Mare și sper că în cel mai scurt timp agresorii vor primi pedeapsa pe care o merită, conform legii”.