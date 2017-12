Mircea Dumitru, omul care are harul vindecării cu mâinile goale

Socotit unul dintre cei mai buni bioenergoterapeuţi din România, Mircea a reuşit de-a lungul anilor să amelioreze bolile a multor suferinzi cronici În mod sigur că mulţi dintre voi aţi auzit vorba “Mi-a luat boala cu mâna” folosită mai ales la modul figurat. Ei bine există un compatriot de-al nostru care are harul şi capacitatea de a folosi această expresie la modul cel mai propriu. El este Mircea Dumitru , un pionier al vindecării prin bioenergie, omul care percepe culorile cu mâna şi care în 1987 i-a uimit pe chinezi primind de la ei diploma pentru calităţile energetice deosebite pe care le are, fiind de altfel primul şi singurul român care a obţinut această recunoaştere din partea Chinei.

Născut la Sighişoara, pe 4 august 1950, a absolvit facultatea de Psihologie la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj Napoca în 1976, după care a fost repartizat la Spitalul Judeţean din Zalău în secţia de Psihiatrie. După ce a absolvit diferite programe de psihoterapie clinice, în luna iulie a anului 1990 şi –a deschis un Cabinet de Psihologie, printre primele din ţară dacă nu chiar primul. În anul 1991 s-a stabilit la Viena fiind terapeut la O.V.S.E, conducând programe de relaxare cu bolnavi cerebrospatici. De 27 ani face naveta între Viena şi Zalău slujind cauza sănătăţii şi a diminuării suferinţei umane.“Încerc să ajut oameni în situaţii critice,în suferinţă,dar nu sunt un <Vindecator minune> ! Ajutorul dat e “Fără arginţi” = Pro bono = fără plată sau răsplată. Puţini suie,mulţi coboară,unul macină la moară ,ca atare nu am putut, nu pot şi nu voi putea ajuta multe persoane.

Colaborez, cu alţi specialişti,cu medici reputaţi,respectând norme morale,deontologice şi juridice” se autocaracterizează Mircea. Pe Mircea l-am cunoscut după ce un prieten de-al meu a apelat la el ca la un ultim colac de salvare şi cu mari eforturi a reuşit să-l aducă la Satu Mare. Soţia prietenului meu era diagnosticată cu noduli tiroidieni şi urma să fie supusă unei intervenţii chirurgicale destul de complicate. După ce au aflat însă că există şi o altă alternativă la bisturiu au hoărât să-l contacteze pe Mircea care la ora aceea se afla în Zalău. Bioenergoterapeutul nu a stat o clipă pe gânduri şi a venit la Satu Mare unde a început câteva şedinţe de bioenergie care s-au dovedit a fi mai mult decât benefice. Dovadă stau rezultatele analizelor medicale de dinaintea şedinţelor şi de după, tumorile scăzând considerabil, spre marea uimire a medicilor. Zvonul că la Satu Mare a venit un “vraci” care ia boala cu mâna s-a răspândit cu repeziciune şi aşa se face că locuinţa prietenului meu s-a transformat într-un adevărat ambulatoriu. Mânat de curioziatea specifică meseriei dar şi a faptului că aveam o afecţiune a fiarei m-am prezentat şi eu la câteva şedinţe de bioenergie.

A fost o îmbinare pefectă a plăcutului ( n.a declar cu mâna pe inimă că după două şedinţe de bioenergie mă simt mult, mult mai bine) şi a utilului gazetăresc, în ideea că am avut în persoana lui Mircea un interlocuitor deosebit de la care am aflat o sumedenie de lucruri interesante. Cu această ocazie am aflat că în 1981 în cursul unei şedinţe de psihoterapie şi-a descoperit aptitudinile de biosensor şi inductor energetic, că în 1985, la Moscova, a cunoscut-o pe celebra Evehenia Davitasvili (Djuna) cercetătoare şi terapeut de reputaţie mondială, cu care a discutat despre terapia prin “masaj de la distanţă” şi că în 1987 şi 1990 a fost prezent în Beijing, fiind invitat de către Academia de Medicină Tradiţională Chineză la un seminar şi experiment la Institutul de Mecanică al Academiei de Ştiinţe a R.P Chineze de unde a primit un document tradus de la Ambasada Română din Beijing în care scrie: ”

În dimineaţa zilei de 31 august 1987 tovarăşul Dumitru, român, a prezentat o demonstraţie de Qigong ( n. a Qi=energie, gong=mişcare) şi de aplicaţii terapeutice la Institutul nostru. Terapia fiind aplicată la trei lucători, aceştia au relatat că simt o reacţie de căldură ca şi cum ar fi făcut un duş fierbinte. Ulterior s-a efectuat un experiment asupra palmelor tov. Dumitru cu aparatul Schlieren şi s-a efectuat înregistrarea video a emisiei energetice vizualizată de către aparat, fiind evidentă influenţa acestui flux energetic şi mediul înconjurător.” Confruntarea riguroasă cu realitatea l-a ajutat iar faptele şi performanţele profesionale, apreciate critic, l-au impulsionat. În general dar mai ales în momentele dificile sau de decizie se străduie să respecte triada etică: bine, adevăr, frumos, conştient fiind că nimic din ce e omenesc nu-i este străin.

Nicolae Ghişan