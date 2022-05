Boncănitul unui “Cerb de aur” și urletul unui Lup din Apuseni în armonie pe scena Filarmonicii Dinu Lipatti

- Advertisement -

Pentru săptămâna aceasta Filarmonica Dinu Lipatti ne oferă o nouă surpriză. Agreabilă surpriză. Sub titlul „De la clasic la pop” vocea și pianul frumoasei Paula Seling alături de bagheta și violoncelul mai tânărului Octavian Lup ne vor purta prin lumi pe care mulți le credeau incompatibile, prin lumi slujitoare ale aceluiași zeu: muzica.

Avem ocazia joi, de la 18,30, să întinerim de la Bach, Mozart sau Massenet la imprevizibilul jazz, melancolicul folk sau tumultosul pop. Avem ocazia să reascultăm muzica preferată și să ne îmbogățim cultura muzicală cu alte genuri pe aceleași portative. Notele, la cele muzicale mă refer, sunt aceleași, în număr de șapte. Ce a putut inventa omul cu aceste șapte altitudini în atitudine vom putea afla în sala Filarmonicii Dinu Lipatti.

Pentru această săptămână abonamentele nu sunt valabile, iar prețul biletului este de 42 de lei. Cei ce au dreptul la reduceri (elevi, studenți, pensionari) vor plăti doar 21 de lei.

Paula Seling



S-a născut pe 25 decembrie 1978 în Baia Mare. A absolvit Colegiul „Gheorghe Șincai” din Baia Mare în 1997, iar apoi Școala Superioară de Jurnalistică din București. A studiat canto și pian. Paula vorbește, scrie și compune în franceză, engleză și română. În plus ea mai are performanțe bune și în italiană. Este un susținător deschis al libertăților personale, al drepturilor individuale și al drepturilor omului.



A cântat alături de Al Bano, Anita Doth (solista trupei 2 Unlimited), Tony Hawks și în deschiderea concertelor extraordinare susținute în România de Joan Baez (27 iunie 1997), Chick Corea (9 noiembrie 1998), Michael Bolton (7 iulie 2007), Beyonce (26 octombrie 2007). A colaborat cu realizatoarea de videoclipuri Andreea Păduraru obținând pentru una din aceste colaborări și un premiu (împreună cu regizoarea) în anul 2003 pe MTV. Căsătorită în 2005, Seling și-a deschis propria casă de producție Unicorn Records, împreună cu fratele ei, Paul Seling, și cu soțul ei.



Paula Seling a decis să cânte rock, jazz, jazz-rock, soul, ritm și blues și mai multe, dar, din păcate, nu și-a dat seama cât de mare a fost acest obiectiv. La acea vreme, muzica unplugged a devenit atât de populară încât Paula a sugerat oamenilor de la Fundația Phoenix să adauge acest gen de muzică la un album. Dana Cristescu a avut ideea de a-l implica pe Nicu Alifantis cu compunerea și producerea acestui album. Paula Seling își amintește că el i-a oferit niște cântece care urmează să fie înregistrate la început. Prin urmare, ea a ales “Ploaie în Luna lui Marte”, pentru a fi prima piesă: “toți ochii luminoși se uitau la mine cu amabilitate așa cum am fost în căutarea publicului și sute de voci au cântat cu mine <<Infernaaaal ploouuaaa și noooi ne iubeaaam… >>, este un sentiment uimitor. A fost frumos să văd că oamenii erau fericiți și se bucurau de muzica mea! “

Artista băimăreană a lansat peste patrusprezece albume (inclusiv trei albume de Crăciun) și peste douăzeci de single-uri, inclusiv două top zece hit-uri în Top 100 românesc, un hit european minor, care a intrat în topurile din Finlanda și Norvegia, precum UK Singles Chart, și are o poziție bună pe diagrama la nivel mondial în topul de popularitate Starcount, care a însăilat artiștii din întreaga lume.

În 2009 lansează videoclipul single-ului Believe de pe albumul cu același nume, album ce avusese lansarea cu o lună înainte, adică pe 10 iunie, la Silver Church.

Paula Seling la Festivalul Tinereții Amara 2019

Pe 6 martie 2010, împreună cu partenerul ei de scenă Ovi, se califică în finala Eurovision 2010 de la Oslo cu piesa Playing With Fire. Pe 29 mai 2010, alături de Ovi obține locul 3 în finala Eurovision 2010 de la Oslo.

În anul 2011, acceptă invitația Walt Disney România, pentru a-și împrumuta pentru prima oară vocea într-un film animat, aceasta fiind Holley Viteză în filmul Mașini 2 (Cars 2), în original vocea aparținându-i lui Emily Mortimer. În 2012, ea a fost aleasă de Walt Disney pentru a înregistra piesa “Duhul Meu Flies” (“Chiar pot zbura”), pentru Pixar Academy Award.

Pe 8 mai 2014, participând în semifinala a doua de la Eurovision 2014, împreună cu Ovi, se califică în finala Eurovision de la Copenhaga cu piesa “Miracle”. Pe 10 mai 2014, Paula și Ovi obțin locul 12 în finala Eurovision 2014 de la Copenhaga.

În data de 24 mai 2014, Paula Seling a fost declarată cea mai frumoasă participantă de la Eurovision 2014. Paula a adunat aproape 30.000 de voturi pe site-ul wiwiblogs.com, adjudecându-și astfel coronița de ”Eurovision Next Top Model 2014” în detrimentul irlandezei Kasey Smith și a olandezei Ilse DeLange. Este pentru a doua oară în ultimii patru ani, când Paula a reușit să obțină titlul de cea mai frumoasă concurentă a concursului muzical european, după ce în 2010 tot ea a fost câștigătoarea.

Paula Seling a cântat la pian de la vârsta de 6 ani, studiind la “School of Performing Arts” cu Mariana Tilca. La vârsta de 10 ani, ea a început să cânte în corul școlii, devenind în curând un solist, iar la vârsta de 15 ani, ea s-a alăturat trupei Enders.

Despre „Cerbul de aur” vă las în compania Paulei:

Ceva mai târziu, în anul 2002 m-am gândit că eram suficient de matură artistic încât să încerc să mă pregătesc pentru Cerbul de Aur. Festivalul acesta avea, aşa, un fel de parfum de poveste, pentru mine era un simbol al pragului spre “profesionalism”, era un test la care trebuia să mă supun, fie şi pentru că, de ani de zile, il urmăream împreună cu părinţii mei, făceam “pronosticuri”, dădeam note şi mai ales… visam. Visam că voi putea, cândva, să ajung acolo.

M-am pregătit cam cum mă pregăteam când mergeam la concursurile de pian şi nu aveam voie să îmi mai folosesc mâinile decât pentru a studia (nici măcar curat sau ordine prin casă nu aveam voie să fac ) … Mi-am amânat toate spectacolele din perioada aceea şi studiam câte trei ore pe zi. Mi-amintesc că fiecare notă din partitura de voce sau de pian pe care o aveam de interpretat o studiasem de sute de ori… Pentru că mereu mi-a fost teamă de neprevăzut… şi îmi doream să fiu pregătită pentru orice.

Trebuia să cânt două piese. Le gândisem în aşa fel încât amândouă să fie subliniate de partitura de pian.

Prima piesă şi o bună parte din a doua erau doar pian şi voce. Am intrat pe scenă aproape cu ochii închişi, recapitulându-mi ce pregătisem… Mi-era puţin teamă, aveam multe emoţii. M-am aşezat pe scaun. Cu hotărâre şi cât mai mult “feeling” :), am luat primele acorduri… şi nimic!

Pianul nu mergea… Şi neprevăzutul s-a întamplat!!! Pianul, cel mai bun prieten al meu, cedase… Am simţit cum mă podideşte plânsul. Nu ştiam ce să mai fac, nu-mi venea să cred că mi s-a întamplat asta, chiar în ziua concursului! Şi, cu o ultimă “suflare” mi-am încercat norocul – poate totuşi au uitat să-i dea drumul, poate nu se stricase… Slava Domnului , asa a fost… Bine ca mi-am amintit la timp ca exista și un buton de start. Și m-am ales cu un inceput “emoționat” atât cât să dea bine la “interpretare”. Și am reușit ! Am câștigat cel mai important premiu din viața mea.

Un alt lucru pe care mi-l amintesc de la Braşov a fost faptul că, în ziua Galei, când toată lumea îşi fremăta mâinile de emoţie şi stres, m-am întâlnit cu un ziarist pentru a-i spune câteva cuvinte despre competiţie.

Ne-am aşezat la masă şi, cu o atitudine lejeră şi plină de încredere îmi spune: “Uite ce e: Noi o să facem acum interviul ăsta pretinzând că tu nu ştii că ai luat Cerbul…”

Mi s-a oprit inima în loc! Îmi doream atât de mult acest premiu, dar nu îndrăznisem să sper… Şi totuşi visasem cu ochii deschişi, dar nu aş fi vrut să aflu, nu încă… Am început să plâng… De fericire, evident, şi poate şi pentru că mi-aş fi dorit să aud asta atunci, seara, când stăteam singură cu gândurile şi rugăciunile mele, în primul rând din faţa scenei.

Seara premierei a fost incredibilă: Scorpions, una dintre formaţiile mele preferate de când eram copil, era invitată la Braşov să încheie Cerbul de Aur cu un recital. Ei bine, m-au invitat pe scenă şi mi-au dedicat cea mai frumoasă piesă a lor – Still loving you :). Atunci am plâns, jur! Era incredibil!

Şi apoi a început corespondenţa! Şi acum cei de la Phoenix au mailurile în care managerul trupei îmi propunea să fac un duet cu ei.

… Noi i-am crezut, dar a trecut mult de atunci…

Octavian Lup

Când avea 7 ani, lui Octavian Lup, azi violoncelist la Opera Națională din București, doctor în muzică și profesor la Colegiul Național de Arte ”Dinu Lipatti” din București și la Academia de Muzică “Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, i s-a pus în brațe instrumentul care avea să-i schimbe viața.



25 de ani mai târziu, violoncelul și muzica lui îl însoțesc încă, pretutindeni. Datorită lor, Octavian a ajuns să fie semifinalist la concursul internațional George Enescu, participant la alte competiții mari de muzică clasică sau să cânte pe scene din toată lumea alături de nume importante din muzica clasică. Azi e considerat unul dintre cei mai talentați violonceliști din România.



Tanarul violoncelist cu o ascensiune remarcabila in ultimii ani pe firmamentul muzicii romanesti s-a nascut la Cluj in 1987, si a urmat cursurile Universitatii Nationale de Muzica din Bucuresti la clasa profesorului Marin Cazacu si ulterior pe cele ale Conservatorului National Superior din Paris cu celebrii Roland Pidoux si Xavier Philipps. De asemenea, a fost selectat ca participant la Kronberg Academy cello masterclass si a reprezentat UNMB la un stagiu de doua saptamani la Haga, pe tema improvizatiei in muzica.

Posesor al unui deosebit talent, s-a remarcat si prin rezultatele obtinute la concursuri de marca, fiind semifinalist al Concursului International “George Enescu” si castigator al premiului II la Concursul “David Popper” din Ungaria.

Ca apreciere a valorii sale, Octavian Alin Lup a fost deja invitat sa concerteze in tari precum Austria, Elvetia, Israel, Maroc, Franta, Olanda, Spania etc.

Gruiță Ienășoiu