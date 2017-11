Trei sătmăreni răniți în urma unor accidente rutiere. Dosare penale pentru vinovați

În urma a trei accidente rutiere produse luni pe raza județului Satu Mare, trei persoane au fost rănite. Vinovații s-au ales cu câte un dosar penal. Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Satu Mare au fost sesizați în data de 20 noiembrie despre faptul că pe DN 19, în localitatea Decebal, a avut loc un eveniment rutier, soldat cu rănirea unei persoane. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul că, un bărbat, de 41 de ani, din Satu Mare, aflat la volanul unui autoturism, pe fondul neacordării priorității de trecere, a accidentat ușor un bărbat, de 57 de ani, din Decebal, care conducea un moped. Ambii conducători au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Tot în aceeași zi, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției municipiului Satu Mare au fost sesizați despre faptul că pe DJ 193 A, în localitatea Păulești, a avut loc un accident rutier, soldat cu rănirea unei persoane. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat faptul că o femeie, de 69 de ani, din Culciu Mic, în timp ce se afla la volanul unui autoturism, nu s-a asigurat corespunzător înainte de efectuarea manevrei de depășire a unui autobuz, oprit pe banda de circulație. Astfel, la momentul pătrunderii pe sensul opus de mers, a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat, de 46 de ani, din Cărășeu, care se afla în depășirea sa, iar după impact a intrat în coliziune și cu autobusul staționat. În urma evenimentului, a rezultat vătămarea corporală ușoară a conducătoarei auto. Toți conducătorii auto au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. De asemenea, tot luni, polițiștii Biroului Rutier au fost sesizați despre producerea unui accident rutier soldat cu rănirea unei persoane în localitatea Amați. În fapt, un bărbat, de 35 de ani, din localitatea Amați, aflându-se la volanul unui autoturism pe DJ193A, a accidentat o femeie, de 55 ani, din aceeași localitate, care în calitate de pieton s-a angajat în traversarea străzii prin loc nepermis și fără să se asigure. În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea ușoară a pietonului. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest rezultatul fiind negativ, totodată, ambilor participanți la trafic le-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii eventualei alcoolemii. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.