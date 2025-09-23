Cum e mai bine: Cu WC-ul în curte sau în clasă?

Dacă ar vedea acest mesaj de pe un grup al unei școli talentate din municipiu , cu siguranță ministrul nostru al educației și-ar regândi reformele…Și ar reveni la unele sporuri ca să nu zicem că musai ar mai introduce și un plus la salariu de…condiții de lucru urât mirositoare… Ce-am putea adăuga mai multe după ce am văzut, din întâmplare, mesajul postat mai zilele trecute, cu trimitere la o toaletă lipită de clasa elevilor și care nu are aerisire… Cum nici elevii și nici profesorii nu servesc petale de flori la mic dejun , orice treabă mai mare dă cu siguranță peste cap bunul mers al orelor de curs…

Ne-am pus imaginația la lucru și a ieșit de un mesaj ce ar putea fi postat pe ușa WC-ului clasei…

”Stimați părinți, dragi elevi și onorați profesori,

Întrucât toaleta clasei noastre s-a transformat într-o bombă biologică cu ceas, venim cu următoarele reguli de supraviețuire:

NU se face treaba mare în baie! – spațiul e mic, iar mirosul are putere de predare mai mare decât orice profesor.

În caz de nerespectare, baia se va sigila cu lacăt și declară zonă interzisă.

Elevii sunt mari! Nu mai sunt cățeluși fără stăpân. Pot folosi cu încredere:

Baia comună. Sau, pentru cei mai îndrăzneți, baia de acasă.

Rugăm părinții să explice copiilor că educația nu se măsoară doar în note ori note muzicale, ci și în… disciplină olfactivă.”… Iar ca melodie de fundal…”Un trandafir crește la firida ta!”

P.S. Acum unii chiar regretă că nu mai avem toaletele-n curte și le-am pus lipite de clase!