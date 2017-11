Chiar există un stat paralel nelegitim?

Prietene de pretutindeni, prietene de lângă mine! Cum e posibil să judeci oamenii după “maimuţărelile” şi vorbele ticluite ale altora? Vorbele “şmechere” trebuie verificate ! Cei care le rostesc cred că au putere maximă, dacă le-au spus cu vehemenţă nelegitimă. Nu vă lăsaţi impresionaţi de vorbele lor deşarte, pline de răzbunare nefondată şi posibile viitoare beneficii ale “butoiului cu miere al Puterii”, din care ar dori să se înfrupte “haiducii” adunaţi în cete dezlănţuite. Doară nu se “agită ca sifonul” domniile lor, fără niciun posibil interes economic sau politic. Poate dacă ar lua Puterea, conexiunile cu exteriorul se vor bucura de “frâu liber”. De unde să ştie poporul toate “secretele din spatele uşilor închise ? “. Pardon, interesul politic, iar mai apoi vin şi “darurile” legale economice. Ei speră că de Ziua României sau poate de “Miculaş” sau…poate niciodată! A devenit strada Statul paralel ?! Ce dacă instabilitatea politică se lasă cu fluctuaţii alarmante ale cursului valutar şi alte creşteri de preţuri la utilităţi ?! Alegerile din România au fost înlocuite cu “cine iese mai repede în stradă să strige verzi şi uscate” ? Mai nou, unele legi se dezbat în stradă şi nu în Parlamentul României ! Ba se judecă şi dosare pe „uliţele” oraşelor provinciale sau pe bulevardele bucureştene. De ce nu verificaţi informaţiile ironice răspândite în eter şi în paginile ziarelor? Prietene, te-ai gândit că prietenul tău a adoptat, în anumite discuţii sau împrejurări, strategia detectivului particular Columbo ? Prietene de pretutindeni, prietene de lângă mine! Cum e posibil să judeci oamenii după “maimuţărelile” şi vorbele ticluite ale altora? Vorbele “şmechere” trebuie verificate ! Cei care le rostesc cred că au putere maximă, dacă le-au spus cu vehemenţă nelegitimă. Cum vei putea merge în continuare cu aceşti “cocoşei” duplicitari, dornici de anarhie, care în culise pactizează cu cei mai mari duşmani ai tăi, iar în faţa ta pozează ca mari justiţiari şi falşi cârcotaşi ? Penalii dumnealor au fost achitaţi “ca prin minune”! Nici noi nu suntem întotdeauna “buni, blânzi, cinstiţi, smeriţi cu inima” şi devenim “proşti şi tâmpiţi” deoarece îi vorbim “pe la spate” pe apropiaţii noştri. Ne îndoim de ei ca Toma Necredinciosul ! Ne credem uneori infailibili, justiţiari imperativi, dar de fapt şi noi greşim pentru că uităm de înţelepciunea cuvintelor: ” Nicicând să nu arunci cu vorbe de ocară, căci vorbele se-ntorc şi tare-au să te doară!”. Da, noi nu ne putem abţine, sărim în sus ca nişte “zmei paralei” şi credem că-i vom schimba pe oamenii de lângă noi. Uneori, intrăm în jocul lor, iar ei cred că împărtăşim denigrările rostite “pe la spate”, dar de fapt în acest fel putem afla mai multe despre felul lor de a gândi şi de a-i denigra pe colegii politicieni. Doamne, dă-ne puterea să răbdăm umilinţele, aşa cum le-a răbdat Iisus Hristos când a fost pe pământ. Când zici ce zici, pe ce te bazezi? Ai verificat informaţiile primite? Sau zici doar ce-ai auzit ca-n jocul de la grădiniţă, “telefonul fără fir”. Eu îţi doresc numai binele ! Da, dar binele tău nu e şi binele meu! “Ce faci bade, şăzi ori te gândeşti? Amu numa’ şăd!”. Acestea sunt oare faţetele statului paralel? În mintea noastră se zbat, sporadic, cuvinte înlănţuite de spaimă şi durere. Dreptul de a vorbi este un drept cumpătat, presărat cu lacrimi nevărsate din ochii întrebători, miraţi, nostalgici, fericiţi sau încruntaţi de „comedia umană” politică din România noastră Democratică. Cuvintele rostite de-a valma te pot încarcera într-o singurătate greu de suportat. Încarcerarea aceasta este mai grea decât toate schingiuirile din evul mediu sau mileniul trei. Doamne, cât de mult aşteaptă duşmanii tăi să rosteşti anumite cuvinte, pentru ca mai apoi să te „ghilotineze” cu reproşuri şi ameninţări, care-ţi alungă somnul şi măreţia personalităţii tale. Ai vrea să spui mai multe decât îţi este permis, pentru a dezvălui poporului român adevărurile care nu se ştiu! Există situaţii în viaţă în care e o mare diferenţă între ceea ce am văzut şi ceea ce s-a întâmplat cu adevărat ! Aşa arată oare statul paralel ?

Dumitru Ţimerman