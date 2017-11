Douăzeci de ani de asistență socială la Satu Mare

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare aniversează 20 de ani de activitate încununată cu reușite. Ca să pună în valoare potențialul și talentele pe care copiii sprijiniți de către DGASPC le cultivă, instituția organizează în această săptămână Ziua porților deschise.

Felicitări și aprecieri La împlinirea celor 20 de ani de existență a DGASPC Satu Mare, instituția a primit ieri, în cadrul unei conferințe de presă, felicitări și aprecieri din partea Consiliului Județean. ”Mulțumim pentru activitatea pe care dumneavoastră, conform atribuțiilor, o aveți fiecare, la locul de muncă. De asemenea, reamintesc susținerea din partea Consiliului Județean a întregii activități a Direcției. În anul 2017, din sursele proprii ale Consiliului Județean, au fost alocate, până în prezent, 17,3 milioane de lei. Prin ultima rectificare, adusă prin ordonanța de urgență a Guvernului, au fost alocaţi 983.000 lei”, a spus secretarul Județului, Mihaela Crasnai, care a mai precizat că se vor lua măsurile necesare ca toți angajații Direcției să-și primească salariile la timp până la finele acestui an. Tot cu aceeași ocazie, directorul general, Mariana Dragoș, și-a exprimat convingerea ca instituția pe care o reprezintă, in ciuda traseului sinuos al reformei, va putea să răspundă nevoilor individului, într-o societate aflată permanent în dinamica schimbărilor sociale. ”În 20 de ani, activitatea în domeniul asistenței sociale a însemnat multe. Și fără sprijinul autorităților județene, nu am fi reușit să ajungem unde suntem astăzi. În 1997, când s-a preluat de la nivel național, la nivel județean această activitate, a însemnat foarte mult, dar niciodată nu s-a pus problema calității servicilor acordate”, a spus Mariana Dragoș, care nu a uitat să mulțumească tuturor celor care au contribuit la dezvoltarea acestei instituții, care este a doua, ca mărime, dintre cele subordonate Consiliului Județean, după Spitalul Județean. De asemenea, directorul adjunct, Eugenia Ardelean, și-a exprimat speranța că instituțiile subordonate DGASPC vor fi vizitate, de Zilele Porților Deschise, de un număr mare de sătmăreni. ”Așteptăm ca serbările și toată munca depusă de acești copii din centre să nu fie zadarnică și așteptăm sătmărenii să-i viziteze în număr cât mai mare. Îi așteptăm cu mare drag”, a mai spus Eugenia Ardelean.

Toate instituțiile deschise Centrele de plasament, Casele de tip familial, Centrele de recuperare a copilului cu handicap și Centrele de îngrijire din tot județul vor avea toată săptămâna ”Ziua porților deschise”. Cu această ocazie vor fi organizate diferite manifestări menite să marcheze acest eveniment important. În cei 20 de ani de activitate, DGASPC a asigurat și asigură aplicarea politicilor sociale și strategiilor de asistență socială la nivel judetean în domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor cu handicap, persoanelor vârstnice cu handicap, precum și oricăror persoane aflate în nevoie.

Florin Dura