FOTOGALERIE. Bărbatul strivit de microbuz a decedat. Nu a avut nicio șansă

Bărbatul strivit în această dimineață de un microbuz la Carei în timp ce efectua niște reparații a decedat în ciuda eforturilor făcute de paramedici de a-i salva viața.

Detasamentul de Pompieri Carei a intervenit pentru extragerea unei persoane surprinse sub un microbus la care executa reparatii. Apelul la numarul 112, la ora 10:41 anunta faptul ca o masina a cazut peste o persoana.

La fata locului s-au deplasat o autospeciala de descarcerare, o autospeciala de stingere cu apa si spuma, o ambulanta SMURD si doua ambulante apartinand SAJ.

Victima, barbat in varsta de 51 de ani, a fost extrasa de sub autoutilitara cu ajutorul accesoriilor din dotare. Din nefericire, in ciuda eforturilor de resuscitare, victima nu a supravietuit.