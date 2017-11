Magazinele Lebăda, un brand construit în 26 de ani de activitate, anunță promoții surprinzătoare de Black Friday

Din 23 noiembrie și până pe 25 noiembrie magazinele Lebăda vor să-și surprindă clienții cu promoții imbatabile, toate sub sigla lui Black Friday. Se vor face reduceri de 10% la mii de produse. Astfel, la 2 găleți de vopsea lavabilă Faur 14L la prețul special de 99 lei; 1 găleată tencuială decorativă Faur 24 kg la doar 69 lei și 2 găleți de vopsea lavabilă Elfenbein superlavabilă la doar 198 lei.

Beneficiile vopselelor lavabile Vreți să vă apucați de zugrăvit, dar nu sunteți sigur ce tip de vopsea să utilizați? De ce nu aruncați o privire asupra beneficiilor ce le are de oferit vopseaua lavabilă? Atunci când doriți să zugrăviți o cameră din casa dvs. sau chiar întreaga casă pentru a obține un look nou, proaspăt, nu vă grăbiți să alegeți un produs anume fără să vă informați ce alternative aveți la dispoziție. Una dintre aceste alternative este vopseaua lavabilă. De asemenea, trebuie să vă planificați cu atenție munca și să pregătiți pereții înainte de aplicare pentru a obține cele mai bune rezultate la final. Dacă nu sunteți siguri în privința vopselei, de ce nu alegeți Vopseaua lavabilă Faur? Având o formulă pe bază de apă, o vopsea lavabilă are multe avantaje față de cele obișnuite pe care le aleg majoritatea. Vopseaua lavabilă este formată din picături mici de polimer lichid, amestecate cu apă și un pigment pentru culoare.

Prin prezența unui polimer lichidul rezultat este structural mai dens și nu se va separa ca vopseaua pe bază de ulei. Deci, nu este nevoie de amestecare constantă dacă vopseaua nu s-a folosit o perioadă scurtă de timp. Există, de asemenea, o serie de alte beneficii la utilizarea vopselelor lavabile: Primul beneficiu este că o vopsea pe bază de apă este mult mai puțin toxică decât multe vopsele pe bază de ulei, ceea ce înseamnă că nu vor exista mirosuri neplăcute, compuși organici volatili și mai puţine iritații la nivelul pielii. În urma aplicării vopseaua lavabilă nu lasă în urmă pensule și role greu de curățat sau picături pe covor! Este ușor de curățat atunci când ați terminat: doar clătiți dispozitivele de aplicare sub apă caldă.

Datorită formulei pe bază de apă fuzionează extrem de eficient, deoarece apa se evaporă fără a distorsiona luciul și culoarea stratului final.Expunerea la apă nu va afecta calitatea sau culoarea. Totodată, este ușor de aplicat și se usucă repede, mai repede decât alte vopsele pe bază de apă sau pe bază de ulei. O cameră poate fi ușor acoperită și terminată într-o zi. În plus față de o vopsea lavabilă tradițională, vopseaua Elfenbein, datorită noii sale formule, este o vopsea superlavabilă cu proprietăți unice printre care: rezistența la murdărie și pătare, puterea superioară de acoperire și faptul că permite peretelui “să respire”. Vopseaua Elfenbein este extrem de utilă atât în finisarea decorativă, cât și ca mijloc de protecție a pereților exteriori sau a tavanelor. Vopselele lavabile sunt ideale pentru aplicarea pe diferite suprafețe (gips-carton, gleturi, tencuieli din ciment, var sau beton, suporturi minerale) și pentru a crea diferite efecte. Efectul de mătase, de exemplu, al unei vopsele lavabile vă va oferi posibilitatea de reflectare a luminii în timpul zilei, un mod perfect de a lumina camerele întunecate. Acest efect însă va sublinia imperfecțiunile minore în pereți și plafoane, iar din acest motiv suprafețele vor trebui să se pregătească foarte bine. Costul vopselei lavabile ca în cazul oricărei alteia depinde întotdeauna de cât de multă ai nevoie și cât de multe straturi va trebui să aplicați. Uneori, culoarea poate face, de asemenea, parte din costul vopselei deoarece unii pigmenți sunt mai scumpi decât alții.

Nicolae Ghişan