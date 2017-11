Proiectul Erasmus + “ Teachers out, learners in”, derulat de Liceul de Arte

Începând cu 1 noiembrie 2016 şi până în 31 octombrie 2018 , Liceul de Arte “Aurel Popp” participă, alături de alte 4 școli europene, într-un proiect Erasmus Plus finanţat de Comisia Europeană, având ca titlu “Teachers out, learners in”. Partenerii sunt: “ Liceul de Ştiinţe “ Bozuyuk –Turcia care este si coordonatorul proiectului,“ Liceul de stiinte “R. Mattioli”-Italia, Şcoala elementară din Keeni-Estonia,Şcoala profesională din Lima-Portugalia și Liceul de arte” Aurel Popp”.”Elevii de astăzi își petrec mult timp utilizând mijloace IT pentru divertisment dar nu și pentru a învăţa. Tendinţele secolului XXI sunt de a înlocui metodele convenţionale de predare-învăţare , cu predarea –învăţarea centrată pe elev. Proiectul își propune să pregătească profesorii, elevii şi părinţii lor pentru astfel de metode, să facă cunoscut profesorilor, elevilor și părinţilor site-uri , instrumente WEB ce oferă gratuit educaţie și suport spre invăţare”, a declarat directorul Liceului de Arte ”Aurel Popp”, Cristian Pop. Pe parcursul celor 2 ani de proiect, 20 de profesori ai Liceului de Arte vor avea ocazia să cunoască, să viziteze școlile ţărilor partenere, să facă in mod direct schimburi de bune practici. Se va verifica, la inceput, nivelul de cunoaștere atât între profesori, cât și între elevi și părinții lor, a unor astfel de instrumente web de predare-învăţare. Se vor alege, de asemenea, patru materii la care, în fiecare școală din ţările partenere, se vor aplica metode interactive /inovative de predare-invăţare centrate pe elev. Se vor face prezentări cu toate aceste activităţi din cadrul materiilor alese, care vor fi cuprinse și într-o broșură a proiectului și o carte electronică. Va fi și o competiţie pentru alegerea unui slogan , logo și poster al proiectului atât la nivel de şcoală cât și la nivel de proiect. Astfel, proiectul ne oferă posibilitatea de a invăţa unii de la alţii, de a face schimburi de bune practici și de a aplica metode care dau rezultate bune, îi ajută pe elevi să înveţe, îi motivează și îi atrag și în același timp le oferă profesorilor posibilitatea de a se forma și perfecţiona pentru noile tendinţe ale învăţământului european. Elevii, cât si părinţii lor pot participa la activităţile proiectului prin chestionarele care se vor face in cadrul proiectului, chestionare care verifică la inceput gradul de cunoastere si folosire a mijloacelor Web( Site-uri, spatii sociale, etc) si pe sfarsitul proiectului , cum au fost folosite ele in procesul de predare- invăţare; competiţiile, care vor fi și premiate, pentru realizarea unui slogan, logo sau poster al proiectului; participarea la ore predate tradiţional şi folosind noi metode; dialoguri prin intermediul internetului cu elevii ţărilor partenere la proiect. Avantajele participării: folosirea limbii engleze ca limbă a proiectului, pentru clasele VII- XI; cunoaşterea unor materiale media care să ajute elevii în procesul de învățare; experienţa de lucru într-o echipă internaţională; participarea la competiţii internaţionale; diploma de participare la un program european.