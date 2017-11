PSD se opune majorărilor de taxe anunțate de administrația Kereskenyi

Consilierii municipali PSD Satu Mare nu sunt de acord cu majorarea taxelor și impozitelor locale pentru 2018, a taxelor pentru parcare și a tarifelor din piețe și îi solicită primarului Gabor Kereskenyi să renunțe la proiectele de hotărâre care vor împovăra sătmărenii în mod nejustificat, a anunțat miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, liderul Grupului PSD din Consiliul Local, Radu Roca. De asemenea, consilierii PSD îi mai cer primarului să ia măsuri pentru a crește gradul de colectare a veniturilor și pentru atragerea de finanțări europene și guvernamentale.

Majorarea impozitelor, o măsură heirupistă Pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local din 23 noiembrie a fost inclus proiectul privind majorarea taxelor și impozitelor locale pe 2018, proiect retras de primarul Gabor Kereskenyi. Grupul de consilieri PSD consideră că majorarea impozitelor și taxelor locale în municipiul Satu Mare, începând cu 1 ianuarie 2018, e o măsură heirupistă și nejustificată, dictată doar de un calcul sumar, deoarece motivele invocate de primarul Kereskenyi pentru această majorare pripită nu se susțin. ”Înțelegem că este nevoie de sume mai mari la bugetul local pentru investiții, însă considerăm că domnul primar Gabor Kereskenyi ar trebui să încerce să atragă fonduri suplimentare la buget din alte surse decât din buzunarul sătmărenilor onești. În primul rând ne-am fi așteptat să vedem un plan pentru o mai bună colectare a taxelor și impozitelor și pentru atragerea de fonduri pentru noi proiecte. Noi considerăm că majorarea impozitelor datorate de populație trebuie să fie ultima măsură, in extremis, și nu prima”, a declarat președintele Organizației Municipale PSD Satu Mare, Radu Roca, acesta salutând decizia de a retrage proiectul de pe ordinea de zi a ședinței de joi și îi solicită primarului să renunțe de tot la majorarea taxelor și impozitelor locale. ”Scăderea impozitului pe salarii de la 16% la 10% va aduce bani în plus în buzunarele românilor și nu este normal ca autoritatea locală să vină să ia acest câștig prin majorări de taxe și impozite locale, în condițiile în care Guvernul a anunțat că va compensa eventualele diminuări ale bugetelor locale”, a mai precizat Radu Roca.

Majorarea abonamentului de parcare, nejustificat Un alt proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi a ședinței de joi, pe care grupul consilierilor municipali PSD îl consideră nejustificat, se referă la majorarea preţului abonamentelor de parcare la domiciliu de la 80 lei /an la suma de 150 lei /an. ”În perioada în care preţul aferent unui abonament de parcare la domiciliu a fost de 200 lei /an au rămas multe locuri de parcare nerezervate, locuri pe care parcau locatarii fără să plătească. Astfel, creşterea preţului de la 80 lei/an la 150 lei /an ar însemna împovărarea financiară nejustificată a locuitorilor din cartierele unde sunt amenajate parcări, iar acest lucru nu se justifică deoarece în afară de locul rezervat şi iluminat nocturn, parcările nu sunt curăţate, iarna nu sunt deszăpezite și nici nu sunt păzite prin sisteme video de supraveghere”, a mai declarat Radu Roca. Totodată, prin creşterea preţului abonamentelor de parcare la domiciliu, în bugetul ADP şi implicit în bugetul local ar intra mai puţini bani deoarece majoritatea locatarilor nu vor achita suma de 150lei/an pentru un loc de parcare în condiţiile în care preţul unui abonament de parcare ar fi mai scump decât impozitul pe apartament!Majorarea tarifelor în piețe, o lovitură dată producătorilor O altă măsură prin care Primăria vrea să atragă mai mulți bani la buget lovește iar într-o categorie care ar trebui protejată, producătorii locali care vând în piețe. ”Majorarea tarifului unic pentru agenţii economici care ocupă suprafeţe în pieţele din municipiul Satu Mare, de la 150 lei mp/lună la 195 lei mp/lună este nejustificată în condițiile în care nu sunt asigurate nici un fel de condiţii în plus faţă de anul trecut (spaţiu închis, încălzire …etc ). ”Din contră, ne-am fi așteptat la un proiect privind modernizarea Pieței Mici, pe care am anunțat că îl vom susține, și nu la majorarea tarifelor pentru producători!”, a conchis liderul Grupului PSD din Consiliul Local Satu Mare. În consecință, grupul de consilieri locali PSD, prin Radu Roca, îi solicită primarului să retragă de pe ordinea de zi aceste proiecte și să mențină taxele și impozitele locale la nivelul anului trecut. În caz contrar, vor vota împotriva acestor proiecte.

Florin Dura