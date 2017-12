Eu şi colegii din presă – în faţa dumneavoastră!

Mă simt dator în faţa dumneavoastră, stimaţi cititori, şi în faţa dumneavoastră, stimaţi telespectatori, să recunosc faptul că, în activitatea scriitoricească şi cea de realizator de emisiuni TV, am întreţinut un ritm draconic privind apariţiile editoriale, cele gazetăreşti şi cele trei emisiuni TV. Eu nu mi-am mimat starea de om, înainte de toate, şi nu mi-am dezminţit menirea de a sluji, în permanenţă, înălţarea limbii române. Ce poate fi mai frumos şi mai sfânt? Mi-aţi aflat, din scris şi din emisiuni, gândurile, trăirile, iubirea de ţară, de dumneavoastră! Eu, nici în scris şi nici în emisiuni, n-am adus jigniri nimănui, deşi, de multe ori… trebuia s-o fac! Dar… acesta-i felul meu de a fi! Ştiu bine că ceea ce fac, zi de zi, nu-i o meserie pentru fricoşi şi mai ştiu că toţi cei care facem acest lucru trebuie să fim nişte câini de pază ai democraţiei! De aceea, voi merge până la capăt pentru apărarea fiinţei naţionale şi a gândirii noastre, mai ales în aceste timpuri sufocate de răutate, de egoism, de invidie! Voi rămâne om de litere, iubitor de poezie şi cuvânt însufleţit, cu genunchi aplecaţi în semn de smerenie şi închinare eroilor ştiuţi şi neştiuţi, jertfiţi întru iubire de ţară. Nu-i voi suporta pe cei care dezbină, pe cei înăcriţi de ură şi-i voi accepta pe toţi cu iubire de frate! Ce ne poate uni mai mult decât iubirea de neam, de ţară? Nu vreau să devin un formator de opinie, un lider de opinie, ci doresc ca vocea mea să sune cel mai curat, pentru că n-am acceptat compromisul, nu am acceptat să-mi vând conştiinţa, dar nici să-mi cruţ adversarii. Toate le-am făcut cu eleganţa cuvântului, cu frumuseţea respectului celuilalt.Mă simt dator în faţa dumneavoastră, stimaţi cititori, şi în faţa dumneavoastră, stimaţi telespectatori, să recunosc faptul că, în activitatea scriitoricească şi cea de realizator de emisiuni TV, am întreţinut un ritm draconic privind apariţiile editoriale, cele gazetăreşti şi cele trei emisiuni TV. Eu nu mi-am mimat starea de om, înainte de toate, şi nu mi-am dezminţit menirea de a sluji, în permanenţă, înălţarea limbii române. Ce poate fi mai frumos şi mai sfânt? Mi-aţi aflat, din scris şi din emisiuni, gândurile, trăirile, iubirea de ţară, de dumneavoastră! Eu, nici în scris şi nici în emisiuni, n-am adus jigniri nimănui, deşi, de multe ori… trebuia s-o fac! Dar… acesta-i felul meu de a fi! Ştiu bine că ceea ce fac, zi de zi, nu-i o meserie pentru fricoşi şi mai ştiu că toţi cei care facem acest lucru trebuie să fim nişte câini de pază ai democraţiei! De aceea, voi merge până la capăt pentru apărarea fiinţei naţionale şi a gândirii noastre, mai ales în aceste timpuri sufocate de răutate, de egoism, de invidie! Voi rămâne om de litere, iubitor de poezie şi cuvânt însufleţit, cu genunchi aplecaţi în semn de smerenie şi închinare eroilor ştiuţi şi neştiuţi, jertfiţi întru iubire de ţară. Nu-i voi suporta pe cei care dezbină, pe cei înăcriţi de ură şi-i voi accepta pe toţi cu iubire de frate! Ce ne poate uni mai mult decât iubirea de neam, de ţară? Nu vreau să devin un formator de opinie, un lider de opinie, ci doresc ca vocea mea să sune cel mai curat, pentru că n-am acceptat compromisul, nu am acceptat să-mi vând conştiinţa, dar nici să-mi cruţ adversarii. Toate le-am făcut cu eleganţa cuvântului, cu frumuseţea respectului celuilalt. Poate faptul că am purtat, cu nespusă iubire, spiritul credinţei ortodoxe, a credinţei strămoşeşti, m-a făcut să încerc să sădesc în sufletul dumneavoastră acea încredere şi mândrie în rădăcinile neamului românesc, trăiri de care avem atâta nevoie, mai ales în zilele ce le trăim. Orice iubitor al cuvântului şlefuit ştie că, prin tot ceea ce face, redă stările lui şi cititorul simte fiorul decantat al trăirilor expuse. Noi, care scriem pentru dumneavoastră, formăm vocea constantă în sfera culturii şi o facem cu consecvenţă, promovând relaţiile bazate pe respect, prietenie şi colaborare, pe dialog şi implicare în toate sferele vieţii sociale, culturale, economice. Lăsăm în inima cititorilor picuri de frumos, de lumină şi admiraţie. Alături de cei care scriu în “Gazetă”, mă simt şi eu că duc o politică a bunului simţ, a moralei şi demnităţii, a cultivării spiritului de dreptate şi adevăr, având drept armă de luptă condeiul şi strădania puse în slujba cuvântului şi primenirii neamului meu. De aceea, îi apreciez pe toţi cei din redacţia NVTV şi GNV, îi stimez şi-i respect pentru munca, deloc uşoară, pe care o fac din zori şi până noaptea. Să nu credeţi, stimaţi cititori şi privitori, că-i ceva banal şi-o poate face oricine! Poate că de afară, se crede aşa, dar… până a ieşi de sub tipar un material sau până a apărea pe ecran o emisiune, te trec transpiraţiile. Să nu credeţi că noi nu trăim emoţii! Eu mă gândesc înaintea fiecărei emisiuni la dumneavoastră, cum să fac să vă fie de folos în emisiune, să trăiţi alături de mine evenimentele diferite, atât de aşteptate de dumneavoastră. Şi, cred, nu v-am dezamăgit nici la “Oameni şi fapte”, nici la “Glasul bisericii” şi nici la “Şcoala sătmăreană”. Aş spune că în şirul multor emisiuni, aflate în arhiva TV, ziarul acesta poate constitui “o reuşită”, prin vechime, prin număr de apariţii şi prin semnatarii materialelor ce apar zi de zi. Dacă Părintele Îndurător va avea grijă de mine, voi face ca anul 2018 să fie pentru dumneavoastră mai bogat prin tot ce vă voi oferi în scris şi pe micul ecran! Voi ocoli tristeţile şi neîmplinirile, care ar trebui, firesc, uitate, pentru că, uneori, deziluziile vin în cascadă. S-a reluat emisiunea cu IPS Iustinian (Dumnezeu să-l odihnească!), împlinind cererile dumneavoastră şi… mi-am dat seama că a presimţit “plecarea” mulţumindu-le tuturor celor cu care a colaborat timp de 44 de ani, neuitând, fireşte, să-i aducă mulţumiri P.S. Iustin. Şi aducem şi noi, pentru că nu ne uită şi-i prezent mereu între credincioşii din judeţul nostru. Viaţa lui este în întregime închinată ţării sale şi, ni se pare, răsărit ca o providenţială milă divină, scriind treptele vieţii şi demnităţilor cu răbdare şi credinţă. P.S. Iustin a biruit toate adversităţile şi s-a înfăţişat mereu ca un cruciat care este sortit să ne conducă prin jertfă. Viaţa lui şi cea a IPS Iustinian este un imn al iubirii de neam. P.S. Iustin a învins pentru că a crezut! Îşi face datoria ca nimeni altul. Slujeşte ţara şi Biserica! Am reţinut din emisiunea cu IPS Iustinian, o iluminare naţional ortodoxă, îngemănându-se cu poporul. Se cuvine ca toţi să-i aducem cinstire şi laudă, păstrându-i o vie şi pioasă amintire!

Teodor Curpaş