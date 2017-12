Impozitele rămân neschimbate la Baia Mare. La Satu Mare au crescut cu 20%

Invocând o ”gaură” de 30 de milioane de lei la bugetul local din cauza ”Revoluției Fiscale”, consilierii locali UDMR, PNL și ALDE, la propunrea pirmarului Kereskenyi Gabor, au votat majorarea impozitelor locale cu 20% în cazul automobilelor și imobilelor, și cu 50% în cazul terenurilor.

Singurii care s-au opus acestei decizii au fost consilierii locali PSD, care au votat împotrivă, dar nu a fost suficient, astfel că proiectul de hotărâre a trecut.

În schimb, la propunerea primarului municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș, taxele și impozitele locale rămân neschimbate în 2018.

”Vreau să spun tuturor că impozitele și taxele locale pentru 2018 nu se majorează. Mai mult decât atât, vreau să menționez că în 2015 spre exemplu, impozitele pentru clădierile rezidențiale ale persoanelor fizice erau de 0.01 % iar în 2016 le-am scăzut. La fel am făcut și în cazul persoanelor juridice. Așadar propunerea mea și a celor care alcătuiesc majoritatea în Consiliul Local, este că impozitele și taxele nu se majorează în 2018” a spus primarul Cătălin Cherecheș.

Mai mult decât atât, primarul Cătălin Cherecheș spune că unele impozite și taxe vor fi chiar scăzute față de anul trecut.

”Pentru a susține mediul de afaceri, chiar dacă in mod simbolic, am inițiat acum câțiva ani diminuarea impozitelor pentru persoanele juridice care dețin proprietăți nerezidențiale. Astfel, de la un procent de 1,5% am diminuat an de an la 1,4%, 1,3%, iar pentru anul viitor la 1,1%”, a mai spus Cherecheș.

De asemenea, la inițiativa primarului Cătălin Cherecheș, taxele pentru ocuparea domeniului public vor scădea în 2018 la jumătate față de nivelul actual.

Proiectul de hotărâre care stabilește că anul viitor băimărenii vor plăti aceleași impozite și taxe ca și anul acesta a fost votat.