Ediție aniversară a Festivalului Datinilor şi Obiceiurilor de Iarnă de la Negrești-Oaș

A XX-a ediție a Festivalului Datinilor şi Obiceiurilor de Iarnă va avea loc în 7 ianuarie 2018, la Negrești-Oaș. La tradiționalul eveniment sunt așteptate 23 de ansambluri folclorice, cete și grupuri de colindători din Țara Oașului și din zonele etnografice învecinate: Codru, Maramureș, Chioar, dar și invitați din Ucraina.

La Muzeul Satului Festivalul-concurs se va desfășura în atmosfera satului tradițional de la Muzeul în Aer Liber al Țării Oașului, după ce, în prealabil, va avea loc tradiționala paradă a colindătorilor prin centrul orașului Negrești-Oaș. La eveniment sunt așteptați, pe lângă colindătorii înscriși în concurs, negreșteni și oșeni din satele Oașului, îmbrăcați în straie tradiționale, alături de alți participanți și turiști. La această ediție, organizatorii și-au propus să crească vizibilitatea festivalului și să contribuie la educarea publicului în vederea salvgardării elementului de patrimoniu cultural imaterial colindatul de ceată bărbătească. Astfel, invitat special în juriul de specialitate, format din prof. univ. dr. Ion Cuceu, prof. univ. dr. Zamfir Dejeu, prof. univ. dr. Viorel Rogoz și conf. univ. dr. Delia Suiogan, va fi drd. Peter Hurley, celebrul irlandez care promovează obiceiurile și tradițiile românești, în special cele din zona Maramureșului.

Atragerea turiștilor, principalul scop Primarul orașului Negrești-Oaș, Aurelia Fedorca, a declarat că, întrucât sărbătorile de iarnă se sfârșesc odată cu sărbătoarea Sf. Ioan, prin organizarea festivalului în această dată se urmărește atragerea mai multor turiști și încheierea festivă a ciclului de manifestări specifice Crăciunului. ”Am stat și am analizat și am ajuns la concluzia că schimbarea datei ar fi benefică pentru atragerea mai multor turiști la acest festival, asta și în condițiile în care de anul viitor se va putea schia la Luna Șes, iar iubitorii de zăpadă vor avea motive în plus să ne viziteze la început de an”, a precizat Aurelia Fedorca.

Promovare intensă De asemenea, directorul festivalului, dr. Natalia Lazăr, a precizat că, prin cooptarea lui Peter Hurley în juriul de specialitate, festivalul va beneficia de o promovare mai intensă și o îmbunătățire a imaginii, ceea ce va duce şi la creșterea atractivității turistice a orașului Negrești-Oaș. ”De la această ediție, am decis să reunim toate evenimentele care promovează obiceiurile și tradițiile noastre, deci patrimoniul cultural imaterial, sub sintagma Zestrea Oașului și am început deja demersurile la OSIM pentru înregistrarea sub această marcă a Festivalului Datinilor și Obiceiurilor de Iarnă care ajunge la ediție aniversară”, a declarat dr. Natalia Lazăr, directorul Casei Orășenești de Cultură Negrești-Oaș.

Programul Festivalului Ora 10:00: Participarea la Sfânta Liturghie; Ora 12:00: Parada colindătorilor de la Catedrală/Primărie spre Muzeul în Aer Liber al Ţării Oaşului; Ora 12:30: Deschiderea oficială și desfășurarea Festivalului – la Muzeul în Aer Liber; Ora 15:30: Premierea participanților – la locul de servire a mesei; Ora 16:00: Dezbatere: Obiceiul colindatului și salvgardarea patrimoniului cultural imaterial.

Participanți la festivalul-concurs Ceata de corindători – Asociația Țara Oașului; Grupul Glasuri străbune, Tur; Ansamblul folcloric Măgura Târșolț; Ansamblul folcloric Florile Tărnii; Călineștenii Țării Maramureșului; Ansamblul folcloric Cununița năzdrăvană; Corul bărbaților din Vălenii Șomcutei; Ceata colindătorilor de la biserica din Racșa; Ceata Sf. Ioan Valahul; Grupul de colindători din Prilog; Ansamblul folcloric Florile Turțului; Viflaimul din Călinești-Oaș; Ansamblul folcloric al Centrului Universitar Nord Baia Mare; Colindătorii Asociației Plaiurile Maramureșene; Colindătorii din Soconzel; Peștera din Vama; Brondoșii din Cavnic; Ansamblul folcloric Aurel Haiduc, Bixad-Trip-Boinești; Colindătorii din Marna; Colindătorii din Solotvino, Transcarpatia; Ansamblul folcloric Sânzienele; Ansamblul folcloric Oașul; Grup folcloric al Școlii Gimnaziale Racșa; Corala Jandarmeriei Satu Mare (invitată în afara concursului). Festivalul este organizat de Primăria şi Consiliul Local Negreşti-Oaş, Casa Orăşenească de Cultură Negreşti-Oaş, în parteneriat cu Muzeul Ţării Oaşului, Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Negrești-Oaș și Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Satu Mare.

Nicolae Ghişan