FOTO. Proiect transfrontalier de 1,2 milioane euro. Ce spital ar fi dotat cu aparatură de ultimă generație

Un spital din județul Satu Mare ar putea beneficia de dotări cu aparatură de ultimă generație în cadrul unui proiect transfontalier de peste 1,2 milioane de euro.

Spitalele din Carei şi Kisvarda (Ungaria) vor colabora pentru accesarea de fonduri europene în vederea dotării celor două unităţi spitaliceşti directorul Spitalului Felső-Szabolcsi, Hegyi Henrik, citat de pagina de Facebook a Primăriei Carei.

“Este o oportunitate deosebită ca cele două spitale să colaboreze, în condiţiile în care s-au lansat axele de finanţare în domeniul cooperării transfontaliere. Am avut mai multe discuţii în ultimii ani, iar acum am definitivat proiectul din punct de vedere profesional. Am stabilit bugetele şi durata de implementare pentru a putea depune cererea de finanţare în termen”, a adăugat directorul Hegyi Henrik.

Acesta a participat la o întâlnire cu managerul Spitalului Carei, Elisabeta Raţ, directorul Direcţiei Sănătate- Învăţământ din cadrul Primăriei Carei, Varna Levente, şi reprezentantul Biroului Proiecte, Programe de Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei Carei, Diana Bochiș.

Proiectul, în valoare de 1,2 milioane de euro pentru Spitalul Carei, va fi depus la finalul acestei luni şi va avea o perioadă de implementare de 24 de luni. Evaluarea proiectelor depuse va fi finalizată în luna septembrie. În cadrul proiectului sunt vizate secţia de Ginecologie- Obstretică, modernizarea blocului operator, respectiv dotarea secţiei de Cardiologie.