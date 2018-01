Legile justiţiei – între necesitate, ameninţări şi prejudecăţi

“Dezbaterile” referitoare la legile justiţiei se bucură de multă confuzie şi haos în ceea ce priveşte atitudinile stradale, mediatice şi declarative, care “inundă” spaţiul public. Chiar şi în noaptea de Revelion, pe alocuri au apărut “grupuri revoluţionare”, care scandau tot felul de lozinci referitoare la legile justiţiei. Unii au mai întrebat “în stânga şi-n dreapta”: legile justiţiei se reglementează în stradă în noaptea de Revelion sau în Parlamentul României ? În plus, apar tot felul de expresii de genul: “Riscurile modificării legilor justiţiei”; „Mediatorul trebuie să intervină…”. Mesajele acestor demersuri confuze sunt „ameninţătoare” şi parcă menite să creeze panică în mintea românilor. În ele nu găseşte omul de rând nimic concret, referitor la dezbaterile legitime aferente legilor justiţiei. Deopotrivă, Opoziţia şi Puterea au reprezentanţi de specialitate în Parlamentul României, care ar trebui să analizeze cu maximă responsabilitate posibilele amendamente aduse legilor justiţiei. „Lupta” ar trebui să se dea acolo, cu argumente şi contraargumente bine fundamentate din punct de vedere juridic, dar mai ales aceasta ar trebui să fie în concordanţă cu realităţile juridice româneşti. Unul dintre marii politicieni ai ţării a subliniat la un moment dat, pe un post de televiziune naţional, că nu Puterea şi Opoziţia au demarat dezbaterile aferente modificării legilor justiţiei. Atenţie! Un grup de procurori a iniţiat aceste dezbateri, ca o consecinţă a unor neconcordanţe juridice, cu care aceştia s-au confruntat în faţa instanţelor de judecată. Mai mult de atât, la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, România a pierdut multe procese. După unele statistici, suntem pe primele locuri din acest punct de vedere, ceea ce denotă faptul că legile justiţiei din România trebuie armonizate cu legile europene şi principiile democratice. Modificarea legilor justiţiei ar trebui lăsată în seama specialiştilor din domeniul justiţiei şi nu a diletanţilor. Ripostele politicienilor, indiferent de culoarea politică, ar trebui să fie pertinente şi nu speculative. Acestea au loc deja în cadrul unor dezbateri, acolo, în „sânul” legitim al comisiei de specialitate pe teme juridice din Parlamentul României. Mă întreb şi vă întreb, de ce mai au nevoie de Mediator nişte oameni de specialitate, cu experienţă în domeniul juridic ? Nu vă supăraţi, dar din câte vedem noi, românii, unii parlamentari se comportă mai ceva ca la grădiniţă. Probabil, când „nu mai fac faţă” unor dezbateri şi nu mai au argumente, poate şi din cauza unor prejudecăţi, ei merg „fuga-fuguţa” la Mediator sau la susţinătorii lor din stradă, care pregătesc repede-repede nişte pancarte, să se „smiorcăie” şi cred că poate-poate „majoritatea Poporului” va fi de partea lor. Numai că poporul nu prea înţelege de ce „plâng” în stradă, pentru că dumnealor nu prezintă anumite speţe cu argumente şi contraargumente în faţa poporului. În plus, unii politicieni apelează şi la „prietenii” lor din străinătate, pentru a fi susţinute ideile lor speculative în „presa aservită”. E posibil că nici prietenii lor din străinătate n-au studiat rapoartele procurorilor din România, care au iniţiat reactualizarea legilor justiţiei. Concluziile lor se fundamentează pe nişte afirmaţii subiective, care poate nu au fost verificate în mod riguros. Din această cauză, anumiţi politicieni români ripostează, după ce au aflat despre „concluziile lor false” emise în spaţiul european şi internaţional. Uite-aşa ne jucăm de-a legile justiţiei în România şi fiecare îşi „dă cu presupusul”, fără să aibă o „imagine clară” a necesităţii „modernizării” acestora în funcţie de adevărurile profesionale trăite de procurori în faţa completelor de judecată. România are nevoie de amendamente şi legi noi în Democraţie, elaborate de oameni cu experienţă în domeniul Justiţiei şi nu de „şoareci de bibliotecă”, care elaborează „legi după legi…” anacronice. „ Sunt legi înăuntrul legilor: legi care-şi bat joc de legi”- Sherwood Andersen.

Dumitru Ţimerman