Povestea sătmărencei milionare care a dus magia Gerovital în Portugalia

Cu 18 ani în urmă Mirela Şuta păşea pe pământ portughez cu mare speranţă dar şi cu rezerva că venise într-o ţară despre care nu ştia aproape nimic. Absolventă a facultăţii de medicină din Cluj, Mirela a plecat din Satu Mare şi a devenit milionară în Portugalia.

Să nu credeţi însă că totul s-a făcut aşa peste noapte şi fără sacrificii enorme. Sătmăreanca a trebuit să pornească de la munca de jos, însă cu multă abengaţie şi încredere în forţele proprii a ajuns să răzbată la fel ca şi alţi numeroși români, răspândiți pe tot continentul, unde şi-au demonstrat imediat valoarea, ajungând uneori chiar în topul avuților din țara de adopție. „Am venit și m-am angajat ca spălătoreasă de vase la un restaurant. După o săptămână am renunțat. Fratele meu lucra pe șantier și după trei luni ne-am gândit să ne facem o firmă de construcții”, a relatat românca.

Asta se întâmpla în urmă cu 17 ani când cei doi frați au plecat la drum cu un avânt nebun și multă naivitate. Nu aveau bani, relații și nici experiență. „Am învățat să pun gresie, faianță, să pun cărămidă”, și-a amintit Mirela Șuta. Încet, încet, micuța lor firmă a început să se facă mare. „Încercam să fim foarte serioși. Am început de la zero, am ajuns la construcții de case, de blocuri, renovări de multe proprietăți și palate”, a spus Mirela Șuta în interviul acordat emisiunii „În premieră”, mediat de Carmen Avram. După ce a reuşit să atingă succesul în constructii, Mirela nu s-a oprit aici.

A luat tot ceva tipic românesc şi l-a transformat într-un brand consacrat în Portugalia. A investit 100.000 de euro în afacerea cu brandul Gerovital iar cosmeticele de la Ana Aslan au ajutat-o pe sătmăreancă să-şi clădească un adevărat imperiu. Gerovital a devenit un fenomen într-o ţară în care niciun alt brand românesc nu reuşise s-o cucerească. Mirela a devenit mai întâi distribuitor oficial al cremelor, apoi şi-a deschis prima clinică de tratamente de înfrumuseţare.

În câtiva ani a ajuns la o adevarata reţea. Astăzi are 6 centre în toată ţara şi încasări de 400.000 de euro pe lună. Mirela Şuta a ajuns atât de bogată încât şi-a construit o casă de milioane de euro pe care a decorat-o cu opere de artă, valorând alte câteva milioane, iar masa este servită pe acorduri live de vioară. Pe ea nu asta o interesează cel mai tare, ci să promoveze, din toate puterile ei, România.

Nicolae Ghişan