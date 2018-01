Primarul Aurelia Fedorca: Investiții importante în infrastructură la Negrești-Oaș

Primarul orașului Negrești-Oaș, Aurelia Fedorca, a prezentat un scurt bilanț al activității pe 2017, precizând că a fost un an al investițiilor și al întocmirii de noi proiecte și de noi fonduri, dar și unul al diversificării evenimentelor culturale și de întărire a legăturilor cu negreștenii din afara țării. Totodată, edilul șef a prezentat și planurile pentru 2018.

Lucrări prin PNDL I

Edilul orașului Negreși-Oaș a declarat că, din fonduri alocate prin PNDL I și de la bugetul local, în acest an s-a lucrat intens la modernizarea mai multor străzi (Turului, Vâltori, Moților, Pădurii, Tudor Vladimirescu, Borcutului, Oașului) și au început lucrările pe străzile Gării și Plopilor, urmând să continue la primăvară. De asemenea, a fost finalizat Corpul C al Primăriei și au avansat lucrările la Centrul Multicultural. Pe de altă parte, a fost aprobat proiectul și este în curs de realizare documentația pentru designul interior și dotarea Centrului Multicultural, din fonduri de la bugetul local.

Tot din fonduri de la bugetul local a fost finalizată Grădinița din Cartierul Decebal, iar prin PNDL este în curs de derulare achiziția publică privind Reabilitarea și extinderea Școlii Gimnaziale nr. 3.

Contracte semnate prin PNDL II

Pe de altă parte, în această perioadă au fost semnate contractele de finanțare prin PNDL II, în valoare de peste 11 milioane lei, pentru următoarele proiecte: modernizare rețele apă și sistem rutier pe str. Tudor Vladimirescu (tronson str. Victoriei – str.Borcutului), modernizare rețele apă-canal și sistem rutier pe str. Mihai Eminescu, realizarea unei creșe la vechea Școala nr. 2, realizarea a 4 poduri peste râurile Tur și Talna (pe strada Luna – vis-a-vis de Biserică, pe strada Vâltori cu strada Livezilor -în Cherechiș și 2 poduri în cartierul Tur).

Pe de altă parte, edilul Negreștiului a precizat că așteaptă ca în perioada următoare să semneze contractele de finanțare pentru modernizare altor străzi pentru care au fost depuse proiecte: Lăcrimioarei, Pietrosului, Tineretului, Podului și străzi în Cartierul Tur.

Situația de la Luna Șes

La acestea se adaugă semnarea contractului de finanțare, prin PNDL II, pentru proiectul privind ”Alimentarea cu apă potabilă a zonei Luna Șes si înmagazinarea apei printr-o acumulare permanentă pentru tunurile de zăpadă”, în valoare de 2.905.255 lei (inclusiv TVA).

”La Luna Șes, au fost deblocate lucrările, după ce am obținut acordul pentru defrișarea pârtiei, prin Hotărâre de Guvern. Așteptăm ca la primăvară, imediat ce timpul va permite, constructorul să finalizeze lucrările. În paralel, va trebuie să ne ocupăm în mod prioritar de realizarea unui plan de management integrat pentru stațiune, astfel încât de iarna viitoare să poată intra în funcțiune”, a declarat primarul Aurelia Fedorca.

Eficientizarea energetică a școlilor și a blocurilor

În același timp, au fost depuse pentru finanțare din fonduri europene mai multe proiecte.

”Din fonduri europene, am depus pentru finanțare proiecte privind creșterea eficienței energetice la școli, gradinițe și licee, dar și pentru anveloparea a 20 de blocuri din cele 50 existente. Am depus un efort imens pentru întocmirea proiectului pentru reabilitarea blocurilor deoarece a fost nevoie de acceptul proprietarilor și de documente de la fiecare în parte, iar mulți proprietari sunt plecați din țară. Acolo unde am reușit să adunăm documentele și să obținem acordul proprietarilor, am întocmit proiecte. Mi-aș fi dorit să putem cuprinde toate cele 50 de blocuri, dar, din păcate, nu a fost posibil din aceste motive”, a precizat Aurelia Fedorca.

Tot din fonduri europene, Primăria Negrești-Oaș pregătește un proiect privind modernizarea centrului civic, amenajarea de trotuare și piste de biciclete pe strada Victoriei, dar și reabilitarea Școlii Gimnaziale nr. 1.

Taxe și impozite locale nemajorate

Primarul Aurelia Fedorca a mai anunțat că în ultima ședință a Consiliului Local din acest an, care a avut loc vineri, au fost aprobate taxele și impozitele locale pe anul 2008.

”Am decis să nu majorăm nici în acest an taxele și impozitele locale, așa cum nu am făcut-o nici în ultimii ani, însă mă aștept ca negreștenii să conștientizeze acest lucru și să contribuie la îmbunătățirea gradului de colectare a acestora. Am reușit, an de an, să mărim gradul de colectare, dar încă suntem departe de a fi mulțumiți. Sper ca negreștenii rău-platnici să aprecieze faptul că nu majorăm impozitele și să le achite la timp!”, a concluzionat primarul orașului Negrești-Oaș.